تأکید بر تسریع در ساخت مسکن دانشگاهیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در نشست مشترک دکتر سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با دکتر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، راهکارهای توسعه همکاری‌های دو وزارتخانه با محوریت استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در این مشارکت پژوهشی دانشگاه‌ها در جهت بازسازی آسیب‌های ناشی از جنگ بر بهره‌گیری از ظرفیت پارک‌های علم و فناوری برای ارائه خدمات فناورانه در حوزه راه، مسکن و شهرسازی تأکید شد. ‌

همچنین در این دیدار، گزارشی از روند پیشرفت ساخت مسکن برای دانشگاهیان ارائه شد و بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح‌ها تأکید گردید. در همین راستا، پیشنهاد تشکیل یک کمیته مشترک میان دو وزارتخانه برای پیگیری مستمر و تسریع در تحقق اهداف تعیین‌شده در حوزه مسکن دانشگاهیان مطرح شد.

در ادامه، طرفین با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان بخش‌های علمی و اجرایی کشور، بر تداوم این تعاملات و استفاده نظام‌مند از ظرفیت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در حل مسائل حوزه راه و شهرسازی تأکید کردند.