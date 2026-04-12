قدردانی وزیر علوم از عملکرد وزارت نفت در جنگ ۴۰ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاکنژاد امروز (یکشنبه، ۲۳ فروردین) در دیدار با حسین سیمایی صراف راههای افزایش همکاریها بین وزارتخانههای نفت و علوم، تحقیقات و فناوری را بررسی کردند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این دیدار وزیر علوم با قدردانی از عملکرد وزارت نفت در دوران جنگ ۴۰ روزه، بهویژه در پشتیبانی از نیروهای مسلح و تأمین پایدار سوخت و انرژیِ مورد نیاز کشور بیان کرد: این اقدامها عامل مهمی در حفظ ثبات اجتماعی و جلوگیری از بروز اختلال در زندگی مردم است.
وی با اشاره به شرایط دشوار آن دوره، تصریح کرد: مدیریت مناسب حوزه انرژی سبب شد کشور بدون بحران در تأمین سوخت، از این مقطع عبور کند و اقتدار ایران در عرصههای مختلف به نمایش گذاشته شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با اعلام آمادگی وزارت علوم برای ایفای نقش فعال در دوره پساجنگ، تأکید کرد: تمامی ظرفیتهای دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری برای بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ بسیج میشود.
سیمایی گفت: این ظرفیتها میتوانند در تسریع روند بازسازی و جبران خسارات، نقش مؤثری ایفا کنند.
استفاده از ظرفیت دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری
وزیر نفت پس از پایان سخنان وزیر علوم، از پیشنهاد وزیر علوم استقبال کرد و بر ضرورت بهرهگیری از توان علمی کشور تأکید کرد.
پاکنژاد با بیان اینکه با تشکیل کمیتههای مشترک میان دو وزارتخانه، زمینه همکاری نظاممند برای بازسازی و جبران خسارات فراهم خواهد شد، گفت: وزارت نفت از ظرفیت دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری در این مسیر استفاده خواهد کرد.
با توجه به دانشبنیان بودن صنعت نفت، افزایش و تعمیق همکاریها بین وزارتخانههای نفت و علوم میتواند بسیاری از نیازهای فناورانه در این صنعت را برطرف کند و پیوند واقعی صنعت و دانشگاه را تحقق بخشد.
