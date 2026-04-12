به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، علی‌رغم اعلام آتش‌بس در تمام جبهه‌ها در توافق آتش‌بس بین آمریکا و ایران، حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان ادامه دارد.

رژیم صهیونیستی شهرک الحنیه در صور لبنان را بمباران کرد.

شهرکهای صدیقین، الرمادیه، الحنیه، النبطیه الفوقا در جنوب هدف حمله هوایی قرار گرفته است.

جنگنده های اسرائیلی مشغره در بقاع غربی را بمباران کردند.

از سوی دیگر مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه هایی از تداوم حملات پهپادی به شمال فلسطین اشغالی خبر داد.

مقاومت اسلامی اعلام کرد: پادگان کریات شمونه را با چند پهپاد هدف قرار دادیم.

همچنین در بیانیه دیگری مقاومت اسلامی لبنان بیان کرد: یک خودرو نظامی اشغالگران را در شهرک الطیبه با پهپاد هدف قرار دادیم.

این درحالی است که رسانه های اسرائیلی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در کریات شمونه و اطراف آن به علت حمله پهپادی خبر دادند.

این منابع بیان کردند که صدای آژیر خطر در المطله و مسکاف عام به علت حمله پهپادی به صدا درآمده است.