۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

تداوم نقض آتش‌بس/ رژیم صهیونیستی صور لبنان را بمباران کرد

تداوم نقض آتش‌بس/ رژیم صهیونیستی صور لبنان را بمباران کرد

منابع لبنانی از تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و هدف قرار دادن برخی مناطق دیگر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، علی‌رغم اعلام آتش‌بس در تمام جبهه‌ها در توافق آتش‌بس بین آمریکا و ایران، حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان ادامه دارد.

رژیم صهیونیستی شهرک الحنیه در صور لبنان را بمباران کرد.

شهرکهای صدیقین، الرمادیه، الحنیه، النبطیه الفوقا در جنوب هدف حمله هوایی قرار گرفته است.

جنگنده های اسرائیلی مشغره در بقاع غربی را بمباران کردند.

از سوی دیگر مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه هایی از تداوم حملات پهپادی به شمال فلسطین اشغالی خبر داد.

مقاومت اسلامی اعلام کرد: پادگان کریات شمونه را با چند پهپاد هدف قرار دادیم.

همچنین در بیانیه دیگری مقاومت اسلامی لبنان بیان کرد: یک خودرو نظامی اشغالگران را در شهرک الطیبه با پهپاد هدف قرار دادیم.

این درحالی است که رسانه های اسرائیلی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در کریات شمونه و اطراف آن به علت حمله پهپادی خبر دادند.

این منابع بیان کردند که صدای آژیر خطر در المطله و مسکاف عام به علت حمله پهپادی به صدا درآمده است.

    • IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      چرا ساکت نشستید باید به اسرائیل حمله گسترده و همه جانبه کنیم تا اثری ازش باقی نمونه و در صورت دخالت آمریکا به اونها هم حمله کنیم و از صحنه روزگار محوشون کنیم وهرکسی از اونها حمایت کرد کشور اونها رو هم نابود کنیم
    • IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      خدا لعنتشون کنه وموفق نشن
    • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      جنگندهای اسرائیلی،وسیله ای شدن برای حمله کردن وادم کشی
    • IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      باید رزمندگان مقاومت به تانگ مسلح شوند تا از طریق زمینی به اسراییل حمله کنند . سعی کنید مردم لبنان را پشت نیروهای مقاومت بسیج کنید. جز با حمله زمینی به اسراییل و فلسطین و تصرف آن آرامش برقرار نمیشود . مردم لبنان را باید حرکت داد به سمت نبرد قوی با دشمن صهیونی با تانک و تجهیزات پیشرفته . اگر نه اسراییل لبنان را هم مثل سوریه به تل خاک تبدیل میکند
    • IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      ما هم باید امروز در کنار رزمندگان و برادران حزب الله باشیم و مگر قرار نبود قبل شروع مذاکره حملات به کل محور مقاومت قطع بشه ؟
    • ناشناس IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      من نمیفهمم چرا ایران ساکت نشسته؟؟ تیم مذاکره کنندهامونم که برگشتن دیگه خطری تهدیدشون نمیکنه از همین بهونه استفاده کنید و حمله‌هارو دوباره شروع کنید تا دوباره خودشون و مجهز نکردن و خلع‌هاشونو پر نکردن وگرنه بدتر ضرر میدیماااا از ما گفتن بود

