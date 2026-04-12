شهادت ۲۴ لبنانی در حملات امروز رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی از موج سنگین موشکی از لبنان به سمت اراضی اشغالی و شنیده شدن صدای آژیر خطر در چندین شهرک صهیونیست نشین در الجلیل علیا خبر دادند.

رسانه های اسرائیلی نیز از شنیده شدن صدای آژیر در میرون و سعسع در الجلیل غربی خبر دادند.

همزمان مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: مرکز تجمع نظامیان اسرائیلی و ادوات نظامی آنها را در تپه الحمامص در جنوب شهر الخیام با چند موشک هدف قرار دادیم. همچنین مقر فرماندهی گردان السهل در پادگان بیت هلل را با موشک هدف قرار دادیم.

همزمان خبرنگار المیادین در جنوب لبنان به نقل از منابع وابسته به وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که بر اثر حملات دشمن اسرائیلی به جنوب از بامداد تا به امروز ۲۴ نفر شهید شده اند.

لحظاتی قبل شهرک صریفا در جنوب لبنان ازسوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شد.