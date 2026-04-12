۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

کنایه کارشناس نظامی صهیونیست خطاب به نتانیاهو

یک کارشناس نظامی رژیم صهیونیستی دروغ های نتانیاهو درباره تضعیف توان موشکی حزب الله را به سخره گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، روزنامه معاریو به نقل از یک کارشناس نظامی صهیونیست خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گزارش داد: اگر تقریبا تمام موشک های حزب الله را نابود کرده ایم پس آنها در حال حاضر چه چیزی به سمت ما شلیک می کنند؟ ترقه؟

در ادامه این گزارش آمده است، بر اساس برآوردهای ارتش رژیم صهیونیستی حزب الله در این دور از نبرد با تل آویو از شش هزار و ۵۰۰ موشک و پهپاد استفاده کرده است.

دبیر سابق شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرده بود، اصرار تل آویو مبنی بر تداوم درگیری در لبنان در شرایط کنونی یک رفتار احمقانه است.

وی اضافه کرد، بخشی از نظامیانی که در لبنان زخمی شده اند به دلیل کاهش سطح آموزش به این وضعیت دچار شده اند. باری که بر دوش ارتش است از توان رژیم صهیونیستی خارج بوده و به همین دلیل باید با آتش بس موافقت کرد.

