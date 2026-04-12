اعلام پرداختی های بیمه سلامت استان تهران به مراکز طرف قرارداد

به گزارش خبرگزاری مهر، نظام آرمند، روند پرداختی های مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت استان تهران در بازه زمانی ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ لغایت ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ را تشریح کرد و اظهار داشت: در این بازه زمانی، مجموع پرداختی‌ها به ۱۵۱۳ میلیارد تومان در چارچوب رسیدگی به اسناد و تعهدات مالی مراکز طرف قرارداد رسیده است.

وی افزود: از مجموع پرداختی‌های این دوره، ۱۲۷۴ میلیارد تومان مربوط به مراکز دانشگاهی بوده که بیشترین سهم را در ارائه خدمات و دریافت مطالبات به خود اختصاص داده‌اند.

آرمند ادامه داد: همچنین ۳۲ میلیارد تومان مربوط به مراکز غیر دانشگاهی بوده که در فرآیندهای مالی و قراردادی مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه سلامت استان تهران با اشاره به بخش خدمات روستایی، گفت: ۲۰۷ میلیارد تومان نیز در این حوزه ثبت شده که نشان‌دهنده توجه به پوشش خدمات در مناطق کم‌برخوردار و استمرار رویکرد عدالت‌محور در ارائه خدمات سلامت است.

آرمند با تأکید بر ضرورت مدیریت هدفمند منابع و تسریع در فرآیند پرداخت‌ها تصریح کرد: هدف اصلی سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش زمان رسیدگی به اسناد، افزایش شفافیت مالی و بهبود رضایتمندی مراکز طرف قرارداد است.

وی خاطرنشان کرد: با تقویت سامانه‌های الکترونیکی و نظارت مستمر، روند پرداخت‌ها با دقت و سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت تا پایداری خدمات سلامت در سراسر کشور تضمین شود.