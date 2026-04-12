به گزارش خبرنگار مهر، لفته دورکوندی ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در ساعات آینده احتمال شنیدهشدن صدای انفجار در نقاط مختلف شهرستان وجود دارد اما این صداها کاملاً کنترلشده است و جای هیچگونه نگرانی نیست.
دورکوندی، افزود: این انفجارها در چارچوب عملیات پاکسازی و امحای مهمات و پرتابههایی است که از گذشته باقی مانده و عملنکردهاند.
وی تاکید کرد: این اقدامات با هدف افزایش ایمنی عمومی و حذف خطرات احتمالی انجام می شود و تمامی مراحل تحت نظارت نیروهای متخصص و یگانهای مربوطه قرار دارد.
فرماندار خرمشهر با قدردانی از همراهی و همکاری مردم، از شهروندان خواست در صورت شنیدن صدای انفجار، آرامش خود را حفظ کنند و اطمینان داشته باشند که شرایط به طور کامل تحت کنترل است.
وی بیان کرد: این روند تنها برای تضمین امنیت بیشتر شهروندان و جلوگیری از بروز حوادث ناخواسته انجام میشود.
