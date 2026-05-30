۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

اجرای طرح‌های بازآفرینی خرمشهر با زمان‌بندی دقیق پیگیری شود

خرمشهر - فرماندار خرمشهر بر لزوم پیگیری روند اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری در چارچوب زمان‌بندی دقیق تأکید کرد تا آثار آن به شکل ملموس در زندگی شهروندان خرمشهری دیده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، لفته دورکوندی ظهر امروز شنبه در جلسه کارگروه بازآفرینی شهری شهرستان خرمشهر اظهار کرد: اگر آبادانی و عمران در شهرستان ایجاد شود قطعاً در جذب سرمایه‌گذاری و رونق‌بخشی به منطقه نقش بسزایی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مردم خرمشهر شایسته بهترین خدمات هستند، افزود: دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف‌اند در اسرع وقت برنامه‌ها، اولویت‌ها و پروژه‌های خود را در محله‌های هدف بازآفرینی شهری و بافت‌های فرسوده ارائه و برای اجرای آن اقدام کنند.

فرماندار خرمشهر با اشاره به یکی از پروژه‌های مهم اظهار کرد: طرح بهسازی بازارهای سیف و صفا که از مصوبات سفر وزیر راه و شهرسازی به شهرستان است، مراحل مطالعاتی آن به پایان رسیده و اکنون در مرحله تدوین تفاهم‌نامه قرار دارد.

دورکوندی تصریح کرد: روند اجرای طرح‌ها باید در چارچوب دقیق زمان‌بندی‌شده دنبال شود تا نتایج آن به‌صورت محسوس در زندگی شهروندان قابل مشاهده باشد.

