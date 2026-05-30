به گزارش خبرنگار مهر، لفته دورکوندی ظهر امروز شنبه در جلسه کارگروه بازآفرینی شهری شهرستان خرمشهر اظهار کرد: اگر آبادانی و عمران در شهرستان ایجاد شود قطعاً در جذب سرمایه‌گذاری و رونق‌بخشی به منطقه نقش بسزایی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مردم خرمشهر شایسته بهترین خدمات هستند، افزود: دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف‌اند در اسرع وقت برنامه‌ها، اولویت‌ها و پروژه‌های خود را در محله‌های هدف بازآفرینی شهری و بافت‌های فرسوده ارائه و برای اجرای آن اقدام کنند.

فرماندار خرمشهر با اشاره به یکی از پروژه‌های مهم اظهار کرد: طرح بهسازی بازارهای سیف و صفا که از مصوبات سفر وزیر راه و شهرسازی به شهرستان است، مراحل مطالعاتی آن به پایان رسیده و اکنون در مرحله تدوین تفاهم‌نامه قرار دارد.

دورکوندی تصریح کرد: روند اجرای طرح‌ها باید در چارچوب دقیق زمان‌بندی‌شده دنبال شود تا نتایج آن به‌صورت محسوس در زندگی شهروندان قابل مشاهده باشد.