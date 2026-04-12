معتمدیان: بنیاد مسکن ارزیابی خسارات جنگ در استان تهران را تسریع کند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجهدلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، با حضور در استانداری تهران با محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران دیدار و گفتگو کرد.
این نشست با هدف هماهنگی بیشتر برای ساماندهی واحدهای مسکونی آسیبدیده در پی جنگ تحمیلی برگزار شد.
استاندار تهران در این نشست با اشاره به آسیب جزئی و کلی به برخی واحدهای مسکونی استان تهران، بر ضرودن تسریع در ارزیابی خسارات جنگ در استان تهران تاکید کرد.
معتمدیان افزود: تسریع در ارزیابی، تسهیل فرآیند برآورد خسارتها و پرداخت بهموقع، نقش مستقیمی در کاهش دغدغههای مردم دارد و استانداری تهران از هر اقدامی که منجر به شفافیت، سرعت و سادهسازی این فرآیند شود، حمایت کامل خواهد کرد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت ارزیابی خسارتها، از آمادگی این نهاد برایهمکاری همهجانبه با استانداری در جهت تسریع پرداخت خسارات واحدهای آسیبدیده خبر داد.
