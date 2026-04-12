به گزارش خبرگزاری مهر، بر پایه تبصره نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران؛ همة دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تماممتن پایاننامهها و رسالههای دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقهبندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تماممتن پیشنهادهها (پروپوزالها)، پایاننامهها، و رسالههای (پارساهای) خود را ثبت کنند. این گزارش؛ عملکرد دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشیِ دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نشان میدهد.
ثبت پایاننامه، و رساله، و پیشنهاده در سامانة ملی ثبت پایاننامه، رساله، و پیشنهاده در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR انجام میشود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، دادهها و تماممتن آنها را دروندهی و شناسة رهگیری دریافت میکنند. پارسا نیز پس از دروندهیِ دادهها و بارگذاریِ فایل تماممتن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه میشود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت پارسا به پایان میرسد.
عملکرد دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی 1403-1404 در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایة وابستگی سازمانی آنها در جدول زیر آمده است.
در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، روی هم ۴۶۷ مؤسسه، بیش از ۷۷ هزار پارسا و ۳۸۷ مؤسسه، نزدیک به ۶۰ هزار پیشنهاده را در سامانه ثبت کردهاند.
شمار دانشآموختگان بر پایة آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ از مؤسسة پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی است.
ریزِ گزارش همانندجویی و ثبت پایاننامهها، رسالهها، و پیشنهادهها در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در ۹۳ برگ، در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس همگان است.
