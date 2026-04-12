۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

مقام سابق صهیونیست: تداوم درگیری با لبنان احمقانه است

یک مقام امنیتی سابق رژیم صهیونیستی تداوم درگیری این رژیم با لبنان در شرایط کنونی را احمقانه توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دبیر سابق شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اذعان کرد، اصرار تل آویو مبنی بر تداوم درگیری در لبنان در شرایط کنونی یک رفتار احمقانه است.

وی اضافه کرد، بخشی از نظامیانی که در لبنان زخمی شده اند به دلیل کاهش سطح آموزش به این وضعیت دچار شده اند. باری که بر دوش ارتش است از توان رژیم صهیونیستی خارج بوده و به همین دلیل باید با آتش بس موافقت کرد.

خبرنگار رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرده بود، تل آویو از یک جبهه جنگ به جبهه دیگر حرکت می کند بدون آن که در هیچ کدام از جبهه ها اهداف کامل جنگ را محقق کرده باشد.

وی اضافه کرد، تمام جبهه ها درگیر هستند و شکاف میان واقعیت موجود و وعده های مربوط به پیروزی مطلق بسیار عمیق است.

پیشتر نیز روزنامه گاردین اذعان کرد، اقدامات نتانیاهو هیچ دستاوردی برای صهیونیست ها نداشته است.

