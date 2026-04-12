حضور میدانی مردم عامل شکست نقشه دشمن برای تجزیه ایران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی محامی در نشست ظهر یکشنبه با معتمدین و ریش سفیدان و علمای اهل سنت کنارک گفت: جنگ اگرچه آسیبها و خرابیهای فراوانی به همراه دارد، اما بر اساس آموزههای قرآن کریم، رنج مومنان در راه جهاد با رنج دشمنان متفاوت است؛ چرا که ملت ما به خداوند اتکال دارد و برای خود اجر و برتری در نظر گرفته است، در حالی که دشمنان از چنین امیدی محروماند.
امام جمعه زاهدان با استناد به آیات قرآن کریم، هزینه در راه ارتقای قدرت دفاعی را نه یک مخارج صرف، بلکه یک «سرمایهگذاری راهبردی» دانست که سود آن در دنیا به شکل تأمین استقلال، امنیت و پیشرفت تجلی مییابد.
️ وی تصریح کرد: دشمنان در طول سالها جنگهای متعددی را بر ما تحمیل کردند، از کودتاها و فتنههایی نظیر دیماه گرفته تا جنگ اخیر، اما سنت الهی بر این است که خداوند بر اساس رحمت خویش، مصیبتها را جبران میکند همانگونه که "ان مع العسر یسرا"، پس از هر سختی، گشایشی در انتظار ملت است.
️آیتالله محامی با اشاره به از دست دادن شخصیتهای برجسته نظامی، فرهنگی و سیاسی همچون شهید لاریجانی و شهید خرازی، افزود: این عزیزان سرمایههای بزرگی بودند و شهادت همه آنها تحت شعاع شهادت رهبری قرار گرفت وگرنه هر کدام از شهدا دارای ویژگیهای بسیاری بودند.
️وی ابراز داشت: پس از فقدان رهبری نیز شاهد بودیم که مردم به میدان آمدند و در برههای که کشور نه رهبر داشت و نه فرماندهی کل قوا، کارها با قدرت پیش رفت و حضور پرشور مردم پس از حملات ما به دشمن، معجزهای بود که توطئههای داخلی و خارجی را خنثی کرد و معادلات دشمن برای تزلزل نظام و تجزیه ایران را نقش بر آب ساخت.
️وی تصریح کرد: امروز با وجود از دست دادن رهبری، سرمایه اجتماعی و بصیرت مردم افزایش یافته و حتی افرادی که پیشتر با نظام همراه نبودند، پای کار ایران آمدند که این خود آغاز فتوحات بزرگ است.
️نماینده ولیفقیه در استان با یادآوری سخنان امام راحل (ره) در دوران دفاع مقدس، بیان کرد: همانگونه که در آن دوران ابهت شرق و غرب شکسته شد، در نبرد فعلی نیز مظلومیت و حقانیت ما برای جهانیان ثابت شد و دشمن جنایاتی مرتکب شد که دیگر هیچکس نمیتواند مرز بین حق و باطل را تشخیص ندهد؛ از هدف قرار دادن دانشآموزان تا شهدای دریادل ناو جماران و دنا و سرداران بزرگ.
