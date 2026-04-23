اعلام ساعات جدید فعالیت بندر شهید حقانی بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی با اشاره به آخرین وضعیت تردد شناورهای مسافربری در مسیر بندر شهید حقانی به جزایر قشم و هرمز، بیان کرد: از روز شنبه پنجم اردیبهشت‌ماه، ساعت فعالیت بندر شهید حقانی در مسیر بندرعباس به قشم از ساعت ۶ صبح تا ۱۸ عصر تعیین شده است.

وی افزود: برنامه تردد شناورها از بندر شهید حقانی به جزیره هرمز در ساعت‌های ۷:۳۰، ۱۲:۰۰ و ۱۶:۳۰ انجام خواهد شد.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان ادامه داد: حرکت شناورها از جزیره هرمز به مقصد بندر شهید حقانی نیز در ساعت‌های ۸:۳۰، ۱۳:۳۰ و ۱۷:۳۰ برنامه‌ریزی شده است.

محمدحسینی تختی از مسافران خواست با توجه به زمان‌بندی اعلام‌شده، برای انجام سفرهای دریایی برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند.