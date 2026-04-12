انتقال ۱۵۰ نفر از مجروحین حوادث جنگ اخیر در قم به بیمارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله باقری گفت: از زمان شروع «جنگ تحمیلی رمضان»، نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی ۱۱۵ با استقرار در مناطق حساس علاوه بر ارائه خدمات معمول به صورت شبانه‌روزی خدمات فوریت‌های پزشکی را به مجروحان ناشی از حملات رژیم صهیونی آمریکایی ارائه کردند.



وی در ادامه گفت: اورژانس قم با بهره گیری از بالغ بر ۴۰۰ نفر از کارشناسان فوریت‌های پزشکی عملیاتی و ستادی با وجود شرایط ناایمن و محدودیت‌های موجود، با سرعت در محل حوادث حاضر شده و اقدامات درمانی را برای مصدومین و مجروحین انجام دادند.



رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قم افزود: بر همین اساس در این مدت بیش از ۲۸ مأموریت مربوط به حوادث حملات رژیم آمریکایی-صهیونی در اداره ارتباطات و فرماندهی عملیات اورژانس پیش بیمارستانی قم ثبت شد، که مجموعا در این حملات ۱۶۳ مجروح خدمات فوریتهای پزشکی ارایه شد.



دکتر باقری تصریح کرد: ۱۵۰ نفر از مجروحین و مصدومین حوادث جنگی به مراکز درمانی سطح استان منتقل و ۱۳مصدوم در محل حادثه تحت مداوای اولیه درمانی قرار گرفتند، که از این تعداد مجروحین انتقالی به مراکز درمانی، تعداد ۱۷ نفر خانم و ۱۳ نفر شیرخوار و کودک بودند.



رئیس اورژانس پیش بیمارستانی قم بیان کرد: در این حملات صهیونی – آمریکائی جهت انتقال مجروحین و مصدومین، مجموعا از ظرفیت لجستیک ۱۹۱ دستگاه اتوبوس آمبولانس، آمبولانس و موتورلانس استفاده شد



همچنین در جریان جنگ رمضان بخشی از زیرساخت‌ها و تجهیزات اورژانس از جمله یک دستگاه آمبولانس دچار خسارت شد و یکی از پایگاه‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی نیز بر اثر اصابت ترکش و موج انفجار آسیب دید، اما با وجود خسارات وارده به تجهیزات و ساختمان‌، ارائه خدمات امدادی بدون وقفه ادامه یافت و نیروهای اورژانس با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های پشتیبان و آمبولانس‌های جایگزین، روند امدادرسانی به مجروحان و مصدومین را حفظ کردند.