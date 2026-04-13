کارشناسان اورژانس ناجی نوزاد ۷ماهه تویسرکانی

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام روابط عمومی مرکز اورژانس۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان بامداد روز دوشنبه ۲۴ فروردین‌ماه، در پی تماس با واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس ۱۱۵ مبنی بر اختلال سطح هوشیاری نوزاد ۷ ماهه در یکی از روستاهای شهرستان تویسرکان، بلافاصله تیم عملیاتی اورژانس این شهرستان به محل حادثه اعزام شد.

پس از رسیدن تیم‌های درمانی بر بالین بیمار، مشخص شد نوزاد فاقد علائم حیاتی است و بلافاصله، عملیات احیای قلبی–ریوی پیشرفته (CPR) از سوی کارشناسان اورژانس آغاز شد که پس از تلاش بی‌وقفه و تخصصی، نبض و علائم حیاتی نوزاد بازگشت.

این نوزاد با شرایط بالینی پایدار در بخش اطفال بیمارستان تحت مراقبت و درمان قرار دارد و این اقدام سریع و مؤثر، بار دیگر نقش حیاتی و انسان‌دوستانهٔ اورژانس ۱۱۵ در نجات جان شهروندان را به نمایش گذاشت.