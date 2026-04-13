  1. استانها
  2. همدان
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۲

کارشناسان اورژانس ناجی نوزاد ۷ماهه تویسرکانی

همدان- کارشناسان اورژانس تویسرکان جان نوزاد 7 ماهه فاقد علائم حیاتی را با اقدامات عملیات احیای قلبی–ریوی پیشرفته (CPR) نجان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام روابط عمومی مرکز اورژانس۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان بامداد روز دوشنبه ۲۴ فروردین‌ماه، در پی تماس با واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس ۱۱۵ مبنی بر اختلال سطح هوشیاری نوزاد ۷ ماهه در یکی از روستاهای شهرستان تویسرکان، بلافاصله تیم عملیاتی اورژانس این شهرستان به محل حادثه اعزام شد.

پس از رسیدن تیم‌های درمانی بر بالین بیمار، مشخص شد نوزاد فاقد علائم حیاتی است و بلافاصله، عملیات احیای قلبی–ریوی پیشرفته (CPR) از سوی کارشناسان اورژانس آغاز شد که پس از تلاش بی‌وقفه و تخصصی، نبض و علائم حیاتی نوزاد بازگشت.

این نوزاد با شرایط بالینی پایدار در بخش اطفال بیمارستان تحت مراقبت و درمان قرار دارد و این اقدام سریع و مؤثر، بار دیگر نقش حیاتی و انسان‌دوستانهٔ اورژانس ۱۱۵ در نجات جان شهروندان را به نمایش گذاشت.

کد مطلب 6800131

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

