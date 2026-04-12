انجام بیش از ۱۰ هزار معاینه دهان و دندان در بیجار طی سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، افشین جمشیدی عصر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان و با تبریک ۲۳ فروردین، روز ملی دندانپزشک، اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۱۰ هزار معاینه دهان و دندان و بیش از ۱۲ هزار آموزش بهداشت دهان و دندان توسط نیروهای بهداشتی در مراکز تحت پوشش این شهرستان انجام شده است.
وی با اشاره به عملکرد یکساله واحد سلامت دهان و دندان افزود: در سال گذشته ۴ هزار و ۹۵۲ مورد کشیدن دندان، ۱۵۴ مورد فیشورسیلانت و ۲۰۳ مورد ترمیم دندانهای شیری و دائمی در سطح شهرستان بیجار انجام شده است.
رئیس مرکز بهداشت بیجار ادامه داد: همچنین در این مدت ۸ هزار و ۳۱۸ مورد وارنیش فلورایدتراپی برای دانشآموزان گروه هدف در شهرستان انجام شده که نقش مهمی در پیشگیری از پوسیدگی دندان دارد.
جمشیدی با تشریح سایر اقدامات حوزه سلامت دهان و دندان گفت: خرید یک دستگاه رادیوگرافی تکدندان و راهاندازی آن در مرکز خدمات جامع سلامت حسنآباد، توزیع مسواک و خمیر دندان در میان دانشآموزان پایه سوم ابتدایی در مدارس حاشیه شهر و اجرای پویشهای آموزشی از جمله اقدامات این واحد بوده است.
وی افزود: ارائه خدمات رایگان وارنیش فلورایدتراپی برای کودکان ۶ تا ۱۴ سال در تمامی مدارس شهری و روستایی با همکاری آموزش و پرورش از دیگر برنامههای اجرایی در حوزه سلامت دهان و دندان شهرستان بیجار است.
