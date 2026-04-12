به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در روز یکشنبه ۲۳ فروردین برگزار شد وزیر علوم با تقدیر از عملکرد وزارت نفت در دوران جنگ چهل‌روزه، به‌ویژه در پشتیبانی از نیروهای مسلح و تأمین پایدار سوخت و انرژیِ مورد نیاز کشور، این اقدامات را عامل مهمی در حفظ ثبات اجتماعی و جلوگیری از بروز اختلال در زندگی مردم دانست.

وی با اشاره به شرایط دشوار آن دوره، تصریح کرد که مدیریت مناسب حوزه انرژی موجب شد کشور بدون بحران در تأمین سوخت، از این مقطع عبور کند و اقتدار ایران در عرصه‌های مختلف به نمایش گذاشته شود.

سیمایی همچنین با اعلام آمادگی وزارت علوم برای ایفای نقش فعال در دوره پساجنگ، تأکید کرد که تمامی ظرفیت‌های دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری برای بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ بسیج خواهد شد. وی افزود: این ظرفیت‌ها می‌توانند در تسریع روند بازسازی و جبران خسارات، نقش مؤثری ایفا کنند.

در ادامه، وزیر نفت با ارائه گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در طول جنگ، از پیشنهاد وزیر علوم استقبال کرد و بر ضرورت بهره‌گیری از توان علمی کشور تأکید نمود.

وی اعلام کرد که با تشکیل کمیته‌های مشترک میان دو وزارتخانه، زمینه همکاری نظام‌مند برای بازسازی و جبران خسارات فراهم خواهد شد و وزارت نفت از ظرفیت دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری در این مسیر استفاده خواهد کرد.