وزیر نفت: صادرات نفت حتی یک روز هم متوقف نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاکنژاد، وزیر نفت در نشست با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه از همان نخستین روز جنگ، نشستهای منظم از جنس اتاق جنگ در صنعت نفت با حضور معاونان وزارت نفت برگزار میشد، گفت: موضوعهای مختلف در این نشستها بحث، بررسی، تصمیمگیری و سرانجام راهبردها مشخص و در دستور کار قرار میگرفت که به لطف خدا موفقیتآمیز هم بود.
فروش نفت در اسفند و فروردین مطلوب بود
وی افزود: در کنار این نشستها، اصل کار را نیروهای عملیاتی چهار شرکت اصلی وزارت نفت انجام دادند، عزیزانی که از همه تأسیسات صنعت نفت با وجود دغدغهمند بودن، پای کار ایستادند و همکارانی که در جزیره خارک درخشیدند و نگذاشتند یک روز هم صادرات نفت ایران قطع شود، فروش نفت در ماههای اسفند و فروردین تاکنون مطلوب و سبب دلگرمی کشور بوده است.
پاکنژاد با اعلام اینکه همه همکارانم در بخشهای بالادست تا پاییندست با اینکه در معرض خطر جدی بودند، کار را متناسب با وضع بحران ادامه دادند، گفت: این فرصت را مغتنم میشمارم و از یکایک همکاران عزیزم در صنعت نفت که انصافاً جانانه پای کار ایستادند قدردانی میکنم.
بحران سوخترسانی در شمال کشور و تهران طی ۴۸ ساعت مهار شد
وی سوخترسانی و گازرسانی را ویترین خدمترسانی صنعت نفت به مردم تلقی کرد و ادامه داد: باوجود اینکه مخازن و انبارهای ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی در استانهای تهران و البرز با هدف اختلال در سوخترسانی در شمال کشور و تهران هدف حمله دشمن قرار گرفت اما با حضور بهموقع همکارانم در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و همراهی شرکت ملی گاز ایران، بحران طی ۴۸ ساعت مدیریت شد به شکلی که مردم با دغدغه تأمین بنزین و سوخت روبهرو نشدند.
وزیر نفت با اشاره به بازدید سرزده رئیسجمهور از وزارت نفت در ابتدای هفته جاری بیان کرد: این چندمین بار است که ایشان برای بررسی امور مرتبط با صنعت نفت حضور میدانی داشته است و پس از آگاهی از گزارش تلاش همکاران صنعت نفت، بابت استمرار فعالیتها و تلاشهای بیوقفه در حوزههای مختلف از جمله سوخترسانی، گازرسانی، تولید نفت و گاز در سراسر بخشهای عملیاتی بسیار قدردانی و تشکر کردند.
