قیمت نفت بیش از ۴ دلار افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معامله‌های روز دوشنبه (۲۱ اردیبهشت) در پی ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال تردد از تنگه هرمز و به‌دنبال آن نگرانی درباره عرضه در بازارهای جهانی بیش از چهار دلار افزایش یافت‌.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۳ و ۴۰ دقیقه بامداد روز دوشنبه به‌وقت گرینویچ، با چهار دلار و ۱۶ سنت افزایش به ۱۰۵ دلار و ۴۵ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با چهار دلار و ۳۸ سنت یا ۴.۵۹ درصد افزایش، ۹۹ دلار و ۸۰ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.

هر دو شاخص نفتی هفته گذشته به‌دلیل امید به پایان تنش‌ها و رفع اختلال تردد از تنگه هرمز ۶ درصد کاهش هفتگی را ثبت کردند.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه فیلیپ نوا، در این باره گفت: بازار نفت همچنان تحت تأثیر عوامل ژئوپولیتیک در حال نوسان است و قیمت‌ها بر اساس هر اظهارنظر، هشدار، تأیید یا تکذیبی از سوی واشینگتن و تهران به‌شدت با نوسان روبه‌رو می‌شود.

به گفته مقام‌های آمریکایی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، قرار است روز چهارشنبه (۲۳ اردیبهشت) وارد پکن شود و انتظار می‌رود درباره مسائل مختلف با شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین، گفت‌وگو کند.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در موسسه آی‌جی در یادداشتی گفت: توجه و تمرکز بازارهای جهانی نفت خام اکنون به سفر ترامپ به چین در این هفته معطوف شده است.

امین ناصر، مدیرعامل شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو عربستان، روز یکشنبه (۲۰ اردیبهشت) گفت: جهان در دو ماه گذشته حدود یک میلیارد بشکه نفت از دست داده است و تثبیت بازارهای انرژی حتی در صورت احیای عرضه زمان‌بر خواهد بود.

تحلیلگران مؤسسه آی‌ان‌جی هم روز دوشنبه در یادداشتی نوشتند: حتی اگر شوک شدید نفتی تا اواخر سال ۲۰۲۶ فروکش کند، انتظار می‌رود خطر ادامه اختلال دوباره در تنگه هرمز، کاهش ذخیره‌سازی‌ها و هماهنگی ضعیف‌تر سیاست‌ها، همچنان ریسک ژئوپلیتیک را در قیمت‌ها حفظ کند.

تحلیلگران پیش‌بینی کردند که با از سرگیری رشد تقاضا و پر شدن تدریجی ذخیره‌سازی‌ها، قیمت نفت برنت تا سال ۲۰۲۶ بالای ۹۰ دلار برای هر بشکه و تا سال ۲۰۲۷ حدود ۸۰ تا ۸۵ دلار به ازای هر بشکه باقی بماند.