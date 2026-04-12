به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه در نشست کارگروه انرژی خورشیدی استان به ریاست منوچهر حبیبی، آخرین وضعیت پروژه‌های در دست اجرا و میزان مشارکت صنایع در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه گزارشی از روند اجرایی نیروگاه‌های خورشیدی ارائه شد که بر اساس آن، پروژه نیروگاه خورشیدی منطقه چمران با ورود تجهیزات جدید وارد مرحله تکمیل شده و پیش‌بینی می‌شود تا اواسط خردادماه به شبکه سراسری متصل شود.

در ادامه، وضعیت ورود صنایع بزرگ استان به حوزه تولید انرژی پاک نیز تشریح شد. بر این اساس، برخی واحدهای صنعتی با دریافت مجوزهای لازم و تأمین زیرساخت‌ها، وارد فاز اجرایی پروژه‌های خورشیدی شده‌اند و روند نصب تجهیزات را آغاز کرده‌اند.

همچنین در این نشست به فعالیت یکی از سرمایه‌گذاران عمده در شهرک صنعتی زاگرس اشاره شد که عملیات اجرایی بخشی از پروژه خود را آغاز کرده و برای توسعه ظرفیت‌های بعدی نیز اراضی جدیدی در اختیار وی قرار گرفته است.

موضوع سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد قصرشیرین نیز از دیگر محورهای این جلسه بود که با اتخاذ تصمیماتی برای رفع موانع اتصال به شبکه، زمینه تسریع در اجرای این طرح فراهم شد.

در بخش دیگری از نشست، مشکلات حقوقی یکی از نیروگاه‌های کوچک بررسی و تأکید شد با رفع موانع موجود، این پروژه نیز طی ماه‌های آینده به مدار تولید اضافه خواهد شد.

در پایان، با اشاره به پیشرفت قابل توجه برخی طرح‌ها، بر لزوم پیگیری مستمر برای تحقق ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده تأکید شد تا بخشی از نیاز انرژی استان در زمان اوج مصرف تأمین شود.