فاطمه تقیان، کارشناس تحقیق و توسعه شرکت دانش‌بنیان بسپار شیمی سپیدان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت این شرکت در حوزه کامپاندها و مستربچ‌های صنعت پلاستیک اظهار داشت: بخش عمده کامپاندهای تولیدی ما بر پایه پلیمر ABS هستند. در حال حاضر بخش زیادی از نیاز بازار از طریق واردات و بخشی نیز توسط پتروشیمی‌های تبریز و قائد تأمین می‌شود.

وی افزود: پلیمر ABS به عنوان ماده اولیه در صنعت کامپاندینگ محسوب می‌شود. ما توانسته‌ایم این پلیمر را به روش «درجا»، همزمان با فرآیند کامپاندینگ و درون دستگاه اکسترودر، تولید کنیم که در نتیجه آن، یکی از مراحل بالادستی تولید این پلیمر به این روش حذف می‌شود.

تقیان تصریح کرد: این شرکت موفق به تثبیت فرمولاسیون خود در بازار و دریافت تأییدیه از کارفرمایان شده است. در حال حاضر حدود دو هزار تن از این محصول به شرکت‌های بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی و همچنین شرکت‌های خودروسازی عرضه می‌شود.

این کارشناس تحقیق و توسعه، حذف یک مرحله از تولید بالادستی را عامل کاهش ۷ درصدی هزینه‌ها دانست و گفت: این روش تولید، خواص مکانیکی ABS را نیز افزایش می‌دهد؛ به گونه‌ای که استحکام کششی و دیگر ویژگی‌های محصول حدود ۲۰ درصد بهبود یافته است.

تقیان با اشاره به وابستگی بالای بازار به واردات پلیمر ABS خاطرنشان کرد: با تولید این محصول به روش جدید و با ظرفیت سالانه ۱۰ هزار تن، حدود ۱۸ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی در سال محقق خواهد شد. این رقم یک برآورد واقعی بر اساس ظرفیت تولید است.

وی در ادامه تأکید کرد: این شرکت اولین و تنها تولیدکننده در ایران است که به این روش پلیمر ABS را تولید می‌کند. واردات این محصول عمدتاً از سوی تولیدکنندگان پتروشیمی با روش‌های سنتی انجام می‌شود و کیفیت بالای ABS وارداتی مربوط به شرکت‌های از کشورهای آمریکا و کره جنوبی است.

تقیان در پایان ابراز امیدواری کرد که ظرفیت تولید سالانه ۱۰ هزار تن در سال ۱۴۰۵ محقق شده و نیاز بازار داخلی تأمین شود.