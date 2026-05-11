به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید رمضان موسوی‌ مقدم شامگاه دوشنبه در بازدید از قرارگاه رسانه‌ای شهید نائینی در گفتگو با رسانه‌ها، با اشاره به آموزه‌های دینی اظهار کرد: اگر بر مسلمانان تجاوز شود، جهاد بر هر زن و مردی واجب می‌شود. جهاد در عرصه‌های مختلف، فرمان مسلمانان است.

وی با تبیین ابعاد سه‌گانه جهاد افزود: جهاد نظامی کاملاً مشخص است. اما جهاد حضور، هم پشتیبان جهاد نظامی است و هم جهاد تدوینی را پشتیبانی می‌کند. این سه، مثلثی را تشکیل می‌دهند که جهاد را تکمیل و واجب بودن را محقق می‌کند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید تأکید کرد: به نظر می‌رسد کارایی «جهاد حضور» به مراتب بیشتر از سایر عرصه‌های جهادی است.

حضور مردم در خیابان‌ها؛ مانند موشک به سمت دشمن

موسوی‌مقدم با اشاره به تجربه حضور مردم ایران در صحنه‌های مختلف تصریح کرد: مردم عزیز ما در میدان‌ها، خیابان‌ها و جاهای مختلف، حضوری ماندگار از خود به یادگار گذاشتند. حضور شما مردم در خیابان‌ها به مثابه «خرج اصلی» و در واقع «برد اصلی» موشک‌هایی است که به سمت دشمن شلیک می‌کنیم.

وی افزود: رزمندگان ما و مردم باید ادامه دهند تا انشاءالله به پیروزی نهایی دست پیدا کنیم و مردم ما انتقام خون شهدا را بگیرند.

شهید نائینی؛ اندیشمند، متخصص رسانه و مخلص

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی‌های شهید نائینی پرداخت و گفت: ۲۵ سال با ایشان آشنایی داشتم. در ۱۰ سال اخیر و قبل از شهادت، همکاری بسیار نزدیکی با سردار شهید داشتم. شهید نائینی یک انسان اندیشمند بود؛ سعی می‌کرد کارها را عالمانه، اندیشمندانه، با خرد و تدبیر انجام دهد.

موسوی‌مقدم با اشاره به تخصص رسانه‌ای شهید نائینی اظهار داشت: سخنگوی شهید سپاه واقعاً یک متخصص و کارشناس رسانه و ادبیات فضای مجازی بود. متدهای رسانه‌ای را به خوبی می‌شناخت و در دانشگاه هم تدریس می‌کرد.

وی در پایان با تأکید بر اخلاص شهید نائینی خاطرنشان کرد: ایشان تمام هستی خود را برای خدا و انقلاب وقف کرده بود. این ویژگی برجسته شهید نائینی عزیز است.