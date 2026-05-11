آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از مهار یک حریق گسترده در واحدهای تجاری خبر داد و اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۷:۴۲ عصر امروز (یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه)، حادثه آتشسوزی دو دهنه مغازه و سرایت شعلههای آتش به مغازه سوم در خیابان دیزلآباد شهر کرمانشاه به سامانه تلفنی ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان اعلام شد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با اشاره به حساسیت حریق در مناطق تجاری افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، ۱۲ نفر از آتشنشانان مجرب به همراه ۴ دستگاه خودروی اطفایی از ایستگاههای شماره ۲، ۱۰ و ایستگاه نجات مرکزی به صورت فوری به محل حادثه اعزام شدند.
وی در تشریح روند اطفای حریق تصریح کرد: با حضور بهموقع و سرعت عمل نیروهای امدادی، این حادثه طی ۳۰ دقیقه عملیات گسترده و نفسگیر به طور کامل مهار گردید و با مدیریت صحیح تیمهای عملیاتی، از گسترش آتش به سایر واحدهای تجاری همجوار در این محل جلوگیری به عمل آمد.
آتشپاد قادری در پایان ضمن قدردانی از سرعت عمل و تلاش فداکارانه نیروهای آتشنشانی در کنترل این حریق، خاطرنشان کرد: با لطف خداوند این حادثه پرخطر هیچگونه تلفات جانی یا مصدومیتی به همراه نداشته است و علت دقیق وقوع آن نیز هماکنون توسط کارشناسان ایمنی سازمان در دست بررسی تخصصی است.
