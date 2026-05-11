به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رضایی، در رأس هیئت بازرسی، به صورت سرزده از بخش‌های اداری و انبارهای گمرک استان لرستان و انبار اموال تملیکی بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت خدمات‌رسانی و انبار نگهداری کالاها قرار گرفت.

بررسی فرآیند صادرات و واردات و مشکلات واحدهای تولیدی

رضایی در این بازدید ضمن استماع گزارش مسئولان و مدیران واحدهای تولیدی در خصوص فرآیند صادرات و واردات از گمرک استان و همچنین واحدهایی که از طریق سایر گمرکات کشور نسبت به صادرات و واردات اقدام می‌کنند، گفت‌وگو کرد و مشکلات و پیشنهادات آنان را بررسی و دستورات لازم جهت رسیدگی و تسهیل امور را صادر کرد.

بازرس کل قضایی استان در این بازدید با کارکنان گمرک نیز دیدار و گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

تأکید بر تسهیل امور و برخورد با تخلفات قاچاق

بازرس کل قضایی استان در این دیدار بر لزوم تسهیل روند امور گمرکی و تسریع در خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی تأکید کرد.

وی ههمچنین ضمن صدور دستورات لازم برای رفع موانع اداری و اجرایی، بر برخورد قاطع و قانونی با هر گونه تخلف قاچاق و فعالیت‌هایی که مخل امنیت ملی است، تأکید کرد.

رضایی بر ضرورت و اهمیت اجرای قانون مقررات صادرات و واردات و کنترل کیفیت کالاها تأکید کرد.

تسریع در تعیین تکلیف کالاها با اولویت سلامت‌محور و مواد غذایی

رضایی در ادامه ضمن بازدید از انبار اموال تملیکی استان، تذکرات لازم جهت تسریع در تعیین تکلیف کالاهای نگهداری شده در این انبار با اولویت کالاهای سلامت‌محور و مواد غذایی را صادر کرد.

در پایان این بازدید، بازرس کل قضایی استان از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان گمرک و اموال تملیکی استان قدردانی کرد و نقش آنان را در صیانت از مرزهای اقتصادی کشور و حفظ سلامت تجارت ستود.