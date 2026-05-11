نوری: ۱۰۰ هزار تن محصول کشت فراسرزمینی وارد کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری، وزارت جهاد کشاورزی در نشست مشترک با نمایندگان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی که در محل رصدخانه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، گفت: در این حوادث ۶۵ نفر از بهره‌برداران بخش کشاورزی و ۱۱ نفر از کارکنان مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به شهادت رسیدند.



وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از حضور نمایندگان مجلس در این نشست اظهار داشت: حضور اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در وزارت جهاد کشاورزی فرصتی ارزشمند برای تبادل نظر و همفکری درباره مسائل مهم کشور به ویژه حوزه امنیت غذایی است.



وی امنیت غذایی را از مهم‌ترین ابعاد امنیت داخلی کشور دانست و تصریح کرد: امروز امنیت غذایی یکی از پایه‌های اصلی ثبات اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌رود.



نوری افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مجموعه‌های اجرایی هیچ کمبودی در هیچ نقطه کشور شکل نگرفت و بازار کالاهای اساسی در آرامش و ثبات مدیریت شد، این در حالی بود که در برخی کشورهای منطقه افزایش قیمت‌ها و کمبود کالاهای غذایی مشاهده شد.



وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین نان و آرد در کشور اظهار داشت: با برنامه‌ریزی قبلی، تحویل گندم به کارخانه‌های آردسازی جلوتر از موعد انجام شد تا ذخایر مطمئن در سراسر کشور شکل گیرد؛ بخشی از نانوایی‌ها نیز به سوخت جایگزین مجهز شدند تا در صورت بروز اختلال، فعالیت آنها متوقف نشود.



وزیر جهاد کشاورزی به مدیریت نهاده‌های مورد نیاز تولید اشاره کرد و گفت: سهمیه نهاده‌ها زودتر در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت تا کالاها سریع‌تر به واحدهای تولیدی منتقل شود و ذخایر کافی در دامداری‌ها و مرغداری‌ها شکل گیرد که موجب شد تولیدکنندگان با اطمینان بیشتری فعالیت خود را ادامه دهند و روند تولید بدون وقفه تداوم داشته باشد.



وی به شرایط مناسب تولیدات کشاورزی در سال زراعی جاری اشاره کرد و افزود: امسال با بارندگی‌های مناسب، شرایط تولید بسیاری از محصولات کشاورزی مطلوب است، برای مبارزه با آفات به ویژه بیماری زنگ گندم نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شد.



نوری با اشاره به ظرفیت تولید داخلی کشور گفت: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور متکی به تولید داخلی است و تنها حدود ۱۵ درصد نیازها از طریق واردات تأمین می‌شود، این آمار نشان می‌دهد که تولید داخلی در حوزه کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.



وی به توسعه سامانه‌های هوشمند در وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: سامانه‌های وزارتخانه تکمیل شده و اکنون بخش مهمی از خدمات و رصد اطلاعاتی در بستر این سامانه‌ها انجام می‌شود که نقش مهمی در مدیریت بازار، رصد تولید و توزیع و افزایش شفافیت در حوزه کشاورزی ایفا می‌کنند.



وزیر جهاد کشاورزی به اهمیت توسعه کشاورزی فراسرزمینی اشاره کرد و گفت: دستورالعمل‌های مربوط به این حوزه در سایت وزارتخانه بارگذاری شده و متقاضیان می‌توانند بدون مراجعه حضوری، فرآیندهای مربوط به فعالیت در این حوزه را انجام دهند.



وی افزود: کشورهای هدف برای توسعه کشاورزی فراسرزمینی افزایش یافته و امسال نخستین محصولات حاصل از این طرح شامل حدود ۶۰ هزار تن جو و نزدیک به ۴۰ هزار تن روغن از مسیر شمال وارد کشور شد.



نوری به سامان‌دهی بازار محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته تلاش شد بازار محصولاتی مانند سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی از نوسانات شدید خارج شود.



وی افزود: با اجرای الگوی کشت، توسعه تولید گلخانه‌ای و برنامه‌ریزی برای تولید مستمر در مناطق مختلف کشور؛ نوسانات شدید عرضه در این محصولات تا حد زیادی کنترل شده است.



وزیر جهاد کشاورزی همچنین به تأمین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام‌شده، شرایط در این حوزه تا حد زیادی به وضعیت عادی بازگشته و سهمیه‌های لازم در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.



وی حمایت از تولید داخلی را سیاست اصلی دولت در حوزه کشاورزی دانست و افزود: همه سیاست‌ها و برنامه‌ها در جهت تقویت تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان تنظیم شده است. روز دوشنبه -۲۱ اردیبهشت-



