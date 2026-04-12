تلاش برای بازگشایی ایمن یک مسیر دیگر ریلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در ادامه بازدیدهای میدانی و نظارت مستمر بر بازسازی نقاط ریلی آسیب دیده در حملات اخیر دشمن آمریکایی- صهیونیستی، جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن، با حضور شبانه در عملیات بازسازی محور ریلی پل کردان–چهارباغ، از نزدیک در جریان روند اجرایی این پروژه قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی راهآهن جمهوری اسلامی ایران، این بازدید در شرایطی انجام شد که نیروهای عملیاتی با تلاش شبانهروزی در حال تکمیل مراحل نهایی بازسازی، تثبیت زیرساختها و ایمنسازی مسیر بودند.
مدیرعامل راهآهن در این حضور میدانی، ضمن گفتگو با عوامل فنی و اجرایی، بر اهمیت تداوم عملیات با حفظ پایداری خط، رعایت اصول فنی و استانداردهای ایمنی تأکید کرد و تلاشهای بیوقفه کارکنان را عامل اصلی پیشرفت سریع پروژه دانست.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه بر استقرار سامانه پایش عرشه های پل های نصب شده تاکید کرد.
دکتر ذاکری با اشاره به سخنان رئیسجمهور درباره لزوم بازسازی بهتر سازههای تخریبشده در حملات اخیر دشمن امریکائی- صهیونیستی، گفت: با همکاری شهرداری، پل آسیبدیدهٔ کردان را با کیفیتی بهتر و شرایطی مطلوبتر دوباره احداث خواهیم کرد.
وی همچنین با بررسی دقیق اقدامات انجامشده در حوزه تقویت سازهها و آمادهسازی مسیر، دستورات لازم را برای تسریع در اتمام بخشهای پایانی صادر کرد.
گفتنی است با تلاش شبانهروزی نیروهای عملیاتی راهآهن، محور ریلی پل کردان–چهارباغ بار دیگر در شرایط ایمن و پایدار قرار گرفته و آماده بهرهبرداری مجدد است.
