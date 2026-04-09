فعالیت قطارهای مسافری در بیشتر محورها از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، میرحسن موسوی اظهار کرذ: خیلی از نقاط آسیب دیده از بعد از ظهر امروز کار بازسازیشان تمام می‌شود و یا به صورت موقت به مدار بهره برداری میرسند و در برخی نقاط به طور دایم بازسازی آنها به اتمام می‌رسد.

موسوی در مصاحبه با سیما گفت: تا آخر وقت امروز همه محورهای ریلی شبکه حمل و نقل ریلی قطارهای مسافری امکان تردد را پیدا میکنند به جز در محور زنجان تا تبریز که عملیات بازسازی در حال انجام و خط فعلا مسدود است.

قائم مقام شرکت راه آهن افزود: تعداد اندکی از قطارها لغو شدند که به مسافرین از طریق پیامک اطلاع رسانی میشود و مسافرین قبل از اینکه به ایستگاه مراجعه کنند میتوانند با شماره ۵۱۴۹ تماس بگیرند و از آخرین وضعیت حرکت قطارها اطلاع پیدا کنند.

وی گفت: بعد از اینکه روز سه شنبه برخی محورها آسیب دیده بود از محور شرق قطارهای بندر عباس، یزد، کرمان، شیراز به مشهد در حال سیر بودند قطارهای باری هم در شبکه در حال فعالیت بودند برخی قطارهای با اطلاع رسانی به خاطر شروع و تجهیز کارگاه در برخی محورها متوقف شد.

موسوی افزود: امروز از بعداز ظهر به تدریج بازسازی‌ها تمام می‌شود و محورهای جنوب تهران کرمان، یزد، زاهدان، بندر عباس، اهواز و خرمشهر به تهران و اصفهان به مشهد پایدار میشود و امروز از بعداز ظهر قطارهای تهران به مشهد فعال میشوند.

قائم مقام شرکت راه آهن افزود: امروز همچنین قطارهای تهران، ساری، گرگان و ساری به مشهد راه اندازی خواهند شد، در مسیرغرب نیز از زنجان به تهران و از رشت به تهران به مشهد و کرمانشاه به قم، تهران و همدان به مشهد همه قطارها از بعداز ظهر راه اندازی خواهند شد.

موسوی گفت: به جز محور زنجان تبریز در بقیه نقاط اندک قطاری داریم که حرکت آن لغو شده باشد، اما شبکه به صورت پایدار برای سیر و حرکت قطارهای باری و مسافری آماده خواهند شد.

قائم مقام راه آهن گفت: از روز اول جنگ یعنی ۹ اسفند که کشور مورد تعرض و حمله رژیم صهیونی امریکاییی قرار گرفت فعالیت راه آهن و پایداری سیر ادامه داشت و با توجه به اینکه بخشی از سفرها با هواپیما تعطیل شده بود ما قطارهای فوق العاده را در مسیرهای مختلف پیش بینی کردیم و واگن‌های مسافری را در مسیر پر تقاضا اضافه کردیم.

موسوی افزود: در بخش قطارهای باری ضمن خدمت رسانی به صاحبین کالا تمرکز بر جا به جایی کالاهای اساسی به ویژه از بندر شهیر رجایی و بندر امام به مراکز شهرها و به ویژه آپرین تهران انجام شد و در مدت جنگ ۴۰ روزه لحظه‌ای نشد که فعالیت و پایداری سیر و حرکت قطارهای باری و مسافری در راه آهن تعلیق شود.

قائم مقام راه آهن گفت: ازهمان ساعت اولیه آسیب به خطوط ریلی ستاد پشتیبانی تشکیل و تجهیزات لازم را آماده کردیم و از روز چهارشنبه به طور رسمی عملیات بازسازی این خطوط آغاز شده به تدریج بعد از بازسازی به بهره برداری میرسند و همکاران در این نقاط به طور شبانه روزی در حال فعالیت هستند تا این خطوط به بهره برداری برسند.

وی گفت: در کل شبکه قطارهای باری تدبیر شده در مسیر سیر هستند و در اکثر شبکه قطارهای مسافری هم مشغول خدمت رسانی به مردم هستند. موسوی افزود: با توجه به اینکه همزمان بازسازی انجام میشود و قطارها را هم سیر میدهیم تعدادی از قطارهای سافری لغو شدند که به مسافرین از طریق پیامک اطلاع رسانی شده است.