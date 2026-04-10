۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷

بازگشت موفقیت‌آمیز لکوموتیو ۷۰۸۱ به چرخه عملیاتی

مدیرکل راه آهن زاگرس اعلام کرد: عملیات تعویض تراکشن موتور لکوموتیو شماره ۷۰۸۱ با موفقیت در واحد تعمیرات و نگهداری اداره کل راه آهن زاگرس به انجام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، فخرالدین پیروزفر اظهار کرد: عملیات تعویض تراکشن موتور لکوموتیو شماره ۷۰۸۱ با موفقیت در واحد تعمیرات و نگهداری اداره کل راه آهن زاگرس به انجام رسید و مجدداً به چرخه حمل‌ونقل ریلی کشور بازگشت.این موفقیت حاصل تعهد، تخصص و پشتکار همکاران در واحد تعمیرات و نگهداری لکوموتیو است.

مدیرکل راه آهن زاگرس اظهارداشت: عملیات تعویض تراکشن موتور لکوموتیو ۷۰۸۱ در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین استانداردهای فنی به پایان رسید.

پیروزفر تصریح کرد: بازگشت این لکوموتیو به ناوگان عملیاتی، گامی مؤثر در جهت ارتقای ظرفیت حمل بار و افزایش بهره‌وری ناوگان ریلی در منطقه زاگرس محسوب می شود.

کد مطلب 6797449
سمیه رسولی

برچسب‌ها

