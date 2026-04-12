به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر رضایی عصر یکشنبه در جریان سفر ترحمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان به شهرستان گلپایگان اظهار کرد: در دیداری که با مدیرکل محترم اوقاف استان داشتیم، خوشبختانه با نگاه بلند و رویکرد دقیق ایشان به مسائل حقوقی و اجرایی، تصمیمات ارزنده‌ای برای رفع مشکلات شهرستان اتخاذ شد.

وی افزود: یکی از مصوبات مهم این دیدار، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای فعال‌سازی پتانسیل‌های گردشگری و خدماتی موقوفات، به‌ویژه در زمینه گردشگری مذهبی بود .

رضایی تصریح کرد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، مقرر گردید شورایی تحت عنوان «شورای وقف» تشکیل شود که اختیارات لازم از سوی مدیرکل محترم اوقاف استان به این شورا تفویض شود تا رسیدگی به امور موقوفات و مسائل مرتبط تسهیل و تسریع گردد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه اجاره‌های معوقه موقوفات، ادامه داد: در این زمینه نیز تصمیم گرفته شد با همکاری مقامات قضایی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، مطالبات معوق موقوفات هرچه سریع‌تر وصول و به ساماندهی وضعیت املاک وقفی کمک شود.

فرماندار گلپایگان خاطر نشان کرد: همچنین مقرر شد بازنگری جدی در ترکیب برخی از هیئت‌امنای مساجد و تکایا صورت گیرد تا از حضور نیروهای جوان، باانگیزه و توانمند در مدیریت این اماکن مذهبی بهره‌مند شویم.

رضایی با قدردانی از همراهی و حمایت‌های دکتر ترحمی گفت: با تصمیمات ارزشمند اتخاذ شده، امیدواریم بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه اوقاف در شهرستان برطرف شود و شاهد ساماندهی مطلوب‌تر موقوفات و اماکن مذهبی باشیم.