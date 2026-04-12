کتابخانه عمومی مدرس خرمدره در آستانه تکمیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضاخانی با تشریح آخرین وضعیت پروژه کتابخانه عمومی مدرس خرمدره، اظهار کرد: این پروژه که کلنگزنی آن در سال ۱۳۹۶ انجام شده، هماکنون با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله نازککاری قرار دارد و تلاش میشود طبق برنامه، روند تکمیلی ساخت آن تا پایان تابستان امسال به پایان برسد.
وی با اشاره به ویژگیهای فنی این کتابخانه، افزود: پروژه در زمینی به مساحت ۲۷۸ مترمربع و با ۸۵۰ مترمربع زیربنا در سه طبقه احداث شده و تاکنون بیش از ۲۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات برای اجرای آن هزینه شده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان زنجان با بیان اینکه این مجموعه پس از بهرهبرداری خدمات گستردهای به شهروندان ارائه خواهد داد، گفت: مخزن کتاب، بخش کودک، سالنهای مطالعه، کلاسهای آموزشی و سایر فضاهای فرهنگی پیشبینی شده در این کتابخانه، آن را به یکی از مجهزترین مجموعههای فرهنگی شهرستان تبدیل خواهد کرد و بیتردید در ارتقای سرانه مطالعه و تقویت فعالیتهای فرهنگی خرمدره نقش مؤثری خواهد داشت.
