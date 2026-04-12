چهارشنبه در شهریار عزای عمومی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسین نوری امام جمعه و سجاد برنجی فرماندار شهریار در پی شهادت ۱۴ شهید شهرک وائین پیام تسلیتی صادر و چهارشنبه را عزای عمومی اعلام کردند.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«انا لله و انا الیه راجعون»

مردم شریف و ولایی شهرستان شهریار ؛

شهادت کودکان ، زنان و مردان بی‌گناه در ادامه اقدامات تروریستی و نقض های فاحش حقوق بین المللی از سوی رژیم صهیونیستی بار دیگر ماهیت جنایتکار این رژیم منحوس و خونخوار را عیان کرد.

اینجانبان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والا مقام ایران اسلامی ، شهدای والامقام شهرستان شهریار و به ویژه ۱۴ شهید گلگون کفن شهرک وایین شهریار که در پی حمله ددمنشانه رژیم صهیونسیتی به مناطق مسکونی شهرک وایین به فیض شهادت نائل آمدند بار دیگر بر پیمان خود برای تداوم راه پرافتخار این شهیدان در پاسداری از امنیت و منافع ملی ایران تاکید نموده و با تسلیت و تعزیت مجدد شهادت شهدای گرانقدر شهرک وایین، روز چهارشنبه بیست و ششم فروردین ماه در شهرستان شهریار را عزای عمومی اعلام می کنیم.