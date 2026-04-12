سلیمانی: تنگستان هرگز در برابر استکبار سر خم فرود نخواهد آورد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در آئیین چهلم شهادت قائد امت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره)، در روستای بنه گز تنگستان ضمن عرض تسلیت، اظهار کرد: همانطور که مقام معظم رهبری در پیام شهادت سردار دلیر تنگستان، شهید تنگسیری، نام تنگستان را سرفراز فرمودند، این منطقه همواره مهد پرورش شیرمردانی چون رئیسعلی دلواری، زایر خضر خان اهرمی و شهید تنگسیری بوده است و مردم تنگستان با سلحشوری و استکبارستیزی خویش، همواره در خط مقدم دفاع از این نظام مقدس ایستاده‌اند و تا آخرین قطره خون خود پای آرمان‌های انقلاب خواهند ایستاد.



وی افزود: در جنگی که دشمن با تمام توان به ملت ما تحمیل کرد، ما پیروز شدیم و دشمنان مستاصل گشته و امروز به التماس افتاده‌اند تا با ما مذاکره کنند و این پیروزی، نتیجه حضور مقتدرانه مردم در صحنه و پشتیبانی آنان از نظام، دولت و نیروهای مسلح است. مردم در طول این چهل روز، با حضور خود در صحنه، مایه دلگرمی و پشتوانه محکمی برای مسئولین و نیروهای مدافع انقلاب بودند که از عمق جان از این حضور و بصیرت تشکر می‌کنم.



فرماندار تنگستان با اشاره به مذاکرات بیان کرد: تیم مذاکره کننده ما با اقتدار به پای میز مذاکره رفت و با سربلندی باز گشت و ما با تمام توان از این تیم حمایت می‌کنیم و حضور مردم در میادین، پشتوانه اصلی موفقیت در مذاکرات است و دشمنان بدانند که ملت ایران، ملتی مقاوم و استوار است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به میدان‌داری مردم نیاز دارد و ما باید با حفظ هوشیاری و حضور مستمر در صحنه، نگذاریم دشمنان سوء استفاده کنند.



سلیمانی تاکید کرد: دشمنان بدانند که تنگستان، تنگستانِ تنگسیری هاست و هرگز در برابر استکبار سر خم فرود نخواهد آورد.



وی ضمن قدردانی از حضور نماینده مردم در شهرستان، از زحمات و همکاری های دکتر زارعی صمیمانه تقدیر و تشکر نمود.