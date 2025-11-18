به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی سه شنبه شب در همایش تجلیل از موکبداران اربعین حسینی و خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی در شهرستان تنگستان با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه شهر اهرم و جمعی از مسئولین و موکب داران شهرستان با تقدیر از موکبداران، خیرین و تمامی خدمتگزاران اربعین گفت: این همایش، محفلی از انسانهای بزرگ و باایمان است؛ کسانی که در راه ایثار، شهادت و ترویج فرهنگ امام حسین (ع) در جایجای شهرستان و همچنین در مسیر کربلا، با کمک و همیاری مردم و خیرین، شور و نشاطی معنوی ایجاد کردهاند.
فرماندار تنگستان ادامه داد: موکبها امروز تنها محل خدمت نیستند، بلکه به یک فرهنگ اصیل و ماندگار تبدیل شدهاند که این گروههای مردمی در تمام ایام سال، نه فقط در محرم، بلکه در سایر مناسبتهای مذهبی و اجتماعی نیز پای کار بودهاند و نماد همدلی و معنویت در جامعه هستند.
فرماندار ادامه داد: از تلاش خالصانه همه شما تشکر میکنم و مطمئن هستیم که با همدلی و برنامهریزی دقیق، این آئین معنوی هر سال باشکوهتر و منظمتر برگزار خواهد شد، تا فرهنگ ایثار و شهادت در دلهای نسلهای آینده زنده بماند.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود ضمن تقدیر از نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیریهای نماینده مجلس و همکاری استاندار، پروژههای عمرانی و خدماتی شهرستان فعال هستند و پروژههای جدید نیز استارت خورده است، تا مسیر پیشرفت تنگستان هموارتر شود.
سلیمانی همچنین با اشاره به نقش مهم امام جمعه شهرستان اظهار کرد: امام جمعه محترم، نه تنها در حوزه فرهنگی، بلکه در سایر حوزههای اجتماعی و عمرانی نیز همراه مردم و مسئولان بودهاند، و این همافزایی موجب تحقق بسیاری از اهداف شهرستان شده است.
فرماندار با اشاره به امنیت نمونه شهرستان تنگستان، تاکید کرد: تنگستان به لطف فرهنگ بالای مردم و همدلی مجموعههای مسئول، از شهرستانهای برتر در زمینه امنیت است.
سلیمانی ضمن آرزوی توفیق برای همه خدمتگزاران گفت: بدون تردید، چنین مراسم و برنامههایی در تقویت این فرهنگ و انسجام اجتماعی بسیار مؤثر هستند.
این همایش با اهدای لوح تقدیر به موکبداران و خدمتگزاران و دعا برای توفیق بیشتر آنان به پایان رسید.
