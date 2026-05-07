فرماندار تنگستان: همدلی مردم و مسئولان رمز پیروزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی پنجشنبه شب در مراسم اربعین شهادت شهید دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری در روستای بریکان تنگستان ، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به نقش برجسته مردم این شهرستان در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: مردم تنگستان در دوران جنگ، هم‌پای ملت بزرگ ایران، از همان روزهای نخست در صحنه حضور داشتند و همواره ارادت و وفاداری خود را نسبت به رهبر معظم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نشان داده‌اند.



فرماندار تنگستان با تأکید بر اینکه مردم این دیار هیچ‌گاه صحنه را خالی نکرده‌اند، اظهار کرد: حضور آگاهانه، مستمر و پرشور مردم در همه عرصه‌ها، پشتوانه اصلی نظام و رمز عزت و اقتدار کشور است.



سلیمانی همچنین از حضور مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و برگزارکنندگان این مراسم تقدیر و تشکر کرد و افزود: از همه شما که با حضور خود در این مراسم، بار دیگر فرهنگ ایثار و شهادت را زنده نگه داشتید، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

فرماندار تنگستان در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از حضور و زحمات نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، وی را مدیری پرتلاش، پیگیر و دغدغه‌مند توصیف کرد و گفت: پیگیری مسائل و مطالبات مردم توسط مسئولان دلسوز، موجب تقویت امید و اعتماد در جامعه می‌شود.



وی با اشاره به شرایط و تحولات اخیر منطقه و کشور خاطرنشان کرد: مردم ما از آگاهی و بصیرت کامل نسبت به جنگ اخیر و توطئه‌های دشمن برخوردارند و به‌خوبی می‌دانند که دشمنان به بهانه‌های مختلف، جنگ و فشار را بر کشور ما تحمیل کرده‌اند.



فرماندار تنگستان ادامه داد: امروز همه دنیا اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را دیده‌اند و ملت ایران با صلابت، ایستادگی و هوشیاری، اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف شوم خود برسند و مردم ایران، مردمی سلحشور، مقاوم و قهرمان هستند.



وی با تأکید بر اهمیت وحدت میان مردم و مسئولان بیان کرد: هرگاه فاصله‌ای میان مردم و مسئولان ایجاد شود، دشمنان طمع می‌کنند و زمینه سوءاستفاده برای آنان فراهم می‌شود؛ از این‌رو حفظ انسجام، همدلی و ارتباط صمیمانه میان مردم و مسئولان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.



سلیمانی تصریح کرد: هیچ قدرت و اقتداری بالاتر از حضور مردم نیست و اگر امروز جمهوری اسلامی ایران از عزت، اقتدار و سربلندی برخوردار است، به برکت حضور مردم در صحنه است و این اتحاد و همدلی که میان مردم و مسئولان شکل گرفته، سرمایه‌ای بزرگ برای عبور از همه تهدیدها و رسیدن به پیروزی نهایی است.



وی در پایان با تجلیل از مقام شامخ شهید دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری اظهار کرد: این شهید والامقام مایه افتخار استان بوشهر و شهرستان تنگستان است و بی‌تردید خون شهدا هرگز پایمال نخواهد شد و راه شهدا ادامه دارد و ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و مقاومت، مسیر عزت و پیروزی را با قدرت ادامه خواهد داد و پیروزی نهایی را جشن خواهد گرفت.

