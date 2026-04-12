۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۳۷

قالیباف خطاب به مردم آمریکا: دلتان برای قیمت فعلی بنزین تنگ می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به آمریکایی‌ها گفت: از قیمت فعلی بنزین لذت ببرید؛ با آنچه به نام محاصره گفته می‌شود، به زودی دلتان برای بنزین ۴ تا ۵ دلاری تنگ خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در واکنش به تهدید دونالد ترامپ به مسدود کردن تنگه هرمز، تصویری از آخرین قیمت بنزین در پمپ‌ بنزین‌های اطراف کاخ سفید منتشر کرد و نوشت: از قیمت فعلی بنزین لذت ببرید. با آنچه به نام محاصره گفته می‌شود، به زودی دلتان برای بنزین ۴ تا ۵ دلاری تنگ خواهد شد.

وی در ادامه پیام خود، فرمول جدید گرانی نفت را هم منتشر کرد تا نشان دهد مسدود کردن مجدد تنگه هرمز موجب گرانی بیشتر قیمت‌ها خواهد شد و ترامپ را بیشتر در باتلاق قیمت نفت که خودش آن را ایجاد کرده، فرو خواهد برد.

    • IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      محاصره دریایی خصمانه است ومقابله باآن بستن مجدد تنگه هرمز است
    • ایرانی IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      ترامپ فقط میخوادجیب خودش واطرافیانش راپرکنه.اصلا انسانیت ندارن.حیوون هم ازترامپ بهتره..ماسیلی های بزرگی به ابرقدرتی آمریکا زدیم.یه سیلی دیگه مونده .که اون هم بزنیم دیگه ترامپ دست ازپادرازتربرمیگرده.مثلا میخواد جامعه جهانی رابرعلیه ماجمع کنه.کورخوندن.ماخیلی ایستادگی وتحمل دربرابرظلمهای ایناکردیم.ترامپ پدوفیل اپستین چی فکر کرد.ما جلوش می ایستیم.واگه اسراییل بخادغلطی بکنه درس سختی بهش می‌دیم.این دفعه دیگه خط قرمز وانسانیت راکنارمیذاریم.بایدمثل خودشون رفتارکنیم.ماپیروزمیشیم.سلام برسپاه..خیلی باحالی
    • IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      جناب قالیباف : وقت خودتان را با پاسخ به اراجیف این مردک قمارباز مفعول تلف نکنید. بایستی به فکر افزایش بازدارندگی کشور باشیم. ما بایستی هر طور شده دستمان به داخل خاک آمریکا برسد تا دیگر شاهد این تهدیدات پوچ از سوی این مردک پدوفیل نباشیم. ما بایستی بتوانیم موشکی را روانه آمریکا کنیم که بی دغدغه در زمین گلف ترامپ در فلوریدا فرود آید.

