به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در واکنش به تهدید دونالد ترامپ به مسدود کردن تنگه هرمز، تصویری از آخرین قیمت بنزین در پمپ‌ بنزین‌های اطراف کاخ سفید منتشر کرد و نوشت: از قیمت فعلی بنزین لذت ببرید. با آنچه به نام محاصره گفته می‌شود، به زودی دلتان برای بنزین ۴ تا ۵ دلاری تنگ خواهد شد.

وی در ادامه پیام خود، فرمول جدید گرانی نفت را هم منتشر کرد تا نشان دهد مسدود کردن مجدد تنگه هرمز موجب گرانی بیشتر قیمت‌ها خواهد شد و ترامپ را بیشتر در باتلاق قیمت نفت که خودش آن را ایجاد کرده، فرو خواهد برد.