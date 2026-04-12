تحلیلگر آمریکایی: مردم ایران تسلیم تهدیدهای ترامپ نخواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این تحلیلگر آمریکایی در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس، نوشت: ترامپ فکر میکند میتواند با استفاده از زور ملتی را وادار به تسلیم کند که ترس آنها از مرگ بسیار کمتر از ترس آمریکاییها از بنزین گالنی ۶ دلار است.
رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه (۲۳ فروردین ۱۴۰۵) در مصاحبه با فاکس نیوز ضمن تاکید بر قدرت نظامی پوشالی آمریکا، از احتمال بستن تنگه هرمز سخن گفت و هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات، گزینههای سختتری علیه ایران در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز برای تجارت جهانی انرژی، اعلام کرد که آمریکا در صورت لزوم میتواند این گذرگاه حیاتی را مسدود کند؛ هرچند افزود که اجرای چنین تصمیمی نیازمند زمان و برنامهریزی است. این اظهارات، بهطور ضمنی از بررسی سناریوهای پرریسک در سطوح تصمیمگیری آمریکا پرده برمیدارد.
ترامپ در ادامه، بدون ورود به جزئیات عملیاتی در ادامه تهدیدهای گستاخانه خود هشدار داد که هرگونه اقدام از سوی ایران با پاسخی بسیار سختتر از آنچه تصور میشود، مواجه خواهد شد.
در حالی که تنشها میان تهران و واشنگتن به مرحلهای حساس رسیده است، ترامپ در این گفت وگوی تلویزیونی، رویکردی دوگانه از فشار حداکثری و دیپلماسی مشروط را به نمایش گذاشت؛ رویکردی که بیش از آنکه نشانهای از مصالحه باشد، حاکی از آمادگی برای سناریوهای تقابلی است.
