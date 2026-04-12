انتصاب رسمی رئیس جدید سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته اعلام کرد که ژنرال رومن گوفمن ۴۹ ساله به عنوان رئیس سرویس جاسوسی موساد تعیین شده و کار خود را در ژوئن آتی آغاز خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، کمیته مربوط به عزل و نصل پست های کلیدی در رژیم صهیونیستی با انتخاب گوفمن موافقت کرده است.

دفتر نتانیاهو در دسامبر ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که نتانیاهو گوفمن را به عنوان رئیس جدید موساد معرفی می کند و بعد از پایان دوره رئیس کنونی این سرویس جاسوسی کار را به دست خواهد گرفت.