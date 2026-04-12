۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۰۹

انتصاب رسمی رئیس جدید سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی

دفتر نتانیاهو از انتصاب رسمی رومن گوفمن به عنوان رئیس جدید سرویس موساد بعد از نامزدی وی در سال ۲۰۲۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته اعلام کرد که ژنرال رومن گوفمن ۴۹ ساله به عنوان رئیس سرویس جاسوسی موساد تعیین شده و کار خود را در ژوئن آتی آغاز خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، کمیته مربوط به عزل و نصل پست های کلیدی در رژیم صهیونیستی با انتخاب گوفمن موافقت کرده است.

دفتر نتانیاهو در دسامبر ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که نتانیاهو گوفمن را به عنوان رئیس جدید موساد معرفی می کند و بعد از پایان دوره رئیس کنونی این سرویس جاسوسی کار را به دست خواهد گرفت.

    • IR ۰۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      به خدای بلندمرتبه بزرگ در قرآن کریم، قوم یهود قومی متجاوز و گناه‌کار و از بدترین اقوام زمین است. بنابراین فقط محو این غده سرطانی منطقه راه نجات است.
    • نمازی IR ۰۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      کل دولت کابینه نخست وزیری بنیامین برکنار شوند درکل جنگها شکست‌های فراوان خورده وتلفات بسیار زیادی داده و ویرانه‌ای زیاد به باراورده جنایتهای زیادی انجام داده دروغهای زیادی زده به درد فقط زباله دان تاریخ میخورد بس
    • اباذر IR ۰۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      🍀 برکناری ها در اردوگاه امپراطوری اپستین ادامه دارد، اما درد همچنان باقی خواهد ماند. این بار به موساد رسید، لابد خون آشام عطش بیشتری برای خون داشته و این مقدار خون ریزی، کفاف مستی این بی عقلان کفتار منش را نداده است.-
    • IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      شاید هم کشته شده که رییس جدید براش تعیین کردن
    • IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      اسراییل موساد بی ریشه جعلی بی هویت شما درحد اندازه مردم بزرگ ملت وتمدن ایران نیستید برید گورتونو گم کنید برای همیشه اشغالگرها.
    • IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      نتانیاهو نجس

