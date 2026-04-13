به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین ، ۳ فلسطینی در حمله یک پهپاد رژیم اسرائیل به دیر البلح شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند. همچنین جراحات و گلولهباران توپخانهای در جبالیا، خان یونس و مناطق شمال غربی شهر غزه گزارش شده است.
خبرنگار المیادین در نوار غزه بامداد دوشنبه گزارش داد که سه فلسطینی در حمله یک پهپاد اسرائیلی به گروهی از غیرنظامیان در دیر البلح در مرکز نوار غزه شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند.
در حادثهای مرتبط، چندین فلسطینی عصر یکشنبه در اثر آتشباری نیروهای صهیونیست در نزدیکی میدان حلبی در جبالیا، در شمال نوار غزه، زخمی شدند. این حادثه با گلولهباران توپخانهای که مناطق شرقی خان یونس در جنوب و همچنین گلولهباران مناطق شمال غربی شهر غزه را هدف قرار داد، همزمان بود.
وزارت بهداشت غزه در گزارش آماری روز یکشنبه خود اعلام کرد که تعداد کل تلفات از زمان اعلام آتشبس به ۷۵۰ شهید، علاوه بر ۲۰۹۰ زخمی و ۷۶۰ عملیات بازیابی اجساد رسیده است.
تعداد کل شهدای حملات رژیم صهیونیستی از زمان آغاز حمله به نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۷۲,۳۲۹ شهید و ۱۷۲,۱۹۲ زخمی رسیده است.
اشغالگران صهیونیست علیرغم توافق آتشبس که از ۱۱ اکتبر به اجرا درآمد، به تجاوز خود علیه نوار غزه و محاصره آن ادامه میدهند.
