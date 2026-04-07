به گزارش خبرگزاری مهر، گاردین در تحلیلی به نقل از منابع غربی اذعان کرده است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، پیش از آغاز آخرین مرحله از تنش‌آفرینی‌ها علیه ایران، با وعده جنگی «کوتاه و آسان» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا را به مشارکت در این ماجراجویی ترغیب کرده بود.

بر اساس این گزارش، دیدار نتانیاهو و ترامپ در تاریخ ۲۹ دسامبر سال گذشته در مار-ئه-لاگو، نقطه آغاز هماهنگی برای عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران بود. رژیم صهیونیستی با استناد به ارزیابی‌های موساد، ادعا می‌کرد که نظام ایران به دلیل اعتراضات داخلی شکننده و «آماده سقوط» است.

با این حال، گاردین به نقل از مقامات آمریکایی تأیید کرده که این وعده‌ها نه تنها محقق نشد، بلکه با واقعیت‌های میدانی پیچیده‌ای روبرو گردید.

این گزارش افزوده که معاون ترامپ، جی. دی. ونس، در گفت‌وگویی تند به نتانیاهو تذکر داده که وعده‌هایش درباره «جنگ آسان» غیرواقعی بوده است.

همچنین کارشناسان امنیتی هزینه‌های این جنگ را میلیاردها دلار، تضعیف حمایت از اوکراین و شوک به اقتصاد جهانی ارزیابی کرده‌اند.

در پایان این تحلیل تأکید شده که حمایت داخلی از رژیم صهیونیستی در آمریکا رو به کاهش است و رهبران اروپایی نیز راهکار نظامی را راهبردی پایدار نمی‌دانند.