به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی چنین تیتر زد: (رژیم) اسرائیل نمیداند چگونه بدون جنگ زندگی کند، و شاید نمیخواهد.
هاآرتص ادامه داد: پس از آنکه آتش بس با ایران مختصرا چرخه خشونت را قطع کرد، به نظر میرسد مقامات ارشد اسرائیل مشتاق بازگشت به آهنگ آشنای جنگ خود هستند. جنگ دیگر به وضعیت پیشفرض اسرائیل تبدیل شده، نه یک استثناء.
رسانه صهیونیستی ادامه داد: هر دور از درگیری هم به یک شکل پایان مییابد: بدون نتیجهای مشخص، اما با کاشتن بذرهای جنگ بعدی.
این در حالیست که رژیم صهیونیستی در تمام چند دهه ای که با حمایت غربی ها از اشغالگری اش می گذرد، تا کنون جنگ های متعددی را در منطقه به راه انداخته است.
گفتنی است که آمریکا پس از آنکه در تحقق اهداف ادعایی خود در میدان ناکام ماند، ناگزیر به اعلام آتشبس شد. در پی این تحول، مذاکراتی فشرده با میانجیگری پاکستان برای دستیابی به توافق صلح در اسلامآباد برگزار شد، اما این گفتگوها نیز بهدلیل زیادهخواهی آمریکا و نقض مکرر آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی، از جمله در پی تداوم حملات به لبنان، به نتیجه نرسید.
نظر شما