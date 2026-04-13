خسارات محیط‌ زیستی «جنگ رمضان» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط‌ زیست ، سازمان حفاظت محیط‌زیست در گزارشی خسارات محیط‌زیستی «جنگ رمضان» را در ۴ حوزه بررسی و بخش‌هایی از آن را جهت تنویر افکار عمومی و روشن شدن ابعاد تاریک این جنگ وحشیانه به اطلاع عموم مردم ایران و افکار عمومی کشورهای جهان می رساند.

خسارات محیط‌ زیستی «جنگ رمضان» و ابعاد تاریک این تجاوز وحشیانه در حوزه های خسارات ناشی از تخریب صنایع، خسارات ابنیه، مناطق تحت مدیریت محیط زیست و انفجار مخازن نفت تهران و البرز که تا مرزهای تهدید امکان حیات در میهن عزیزمان پیش رفت، اعلام شد.

مطابق این گزارش، تهاجم رژیم های صهیونیستی آمریکایی به واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی مهم ۱۰ استان آذربایجان‌شرقی، البرز، بوشهر، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، مرکزی، یزد، گیلان و فارس، تبعات محیط زیستی از شدت های «کم»، «متوسط» تا «زیاد» در پی داشته است.

در این گزارش درباره مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست آمده است؛ تعداد استان هایی که مناطق تحت مدیریت سازمان تحت تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکایی قرار گرفته است برابر ۷ استان بوده که شامل استانهای هرمزگان، مرکزی، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، البرز و تهران هستند. تعداد ۱۳ منطقه تحت مدیریت در این ۷ استان دچار درجه کم تا خیلی زیاد آسیب شده اند.

همچنین در این گزارش آمده است که کل حجم مواد نفتی دچار حریق در سه مجموعه از مخازن نفت تهران در شهران، شهرری و کوهک مجموعا بیش از ۳۶۰ هزار متر مکعب بوده است که در مجموع حجم معادل دی اکسید کربن منتشر شده ناشی از این حریق نزدیک به یک میلیون تن برآورد می گردد. بررسی های کارشناسان نشان می‌دهد که در این تهاجم وحشیانه نزدیک به ۴ هزار تن ترکیبات آروماتیک یا ترکیبات آلی فرار که باعث تهدید جدی سلامت محیط زیست می گردد، انتشار پیدا کرده است. علاوه بر این حملات رژیم صهیونیستی به مخازن سوخت فردیس البرز نیز بالغ بر ۵۳ هزار تن دی اکسید کربن وارد جو کرده و منجر به انتشار حدود ۲۲۰ تن ترکیبات آروماتیک شده است.