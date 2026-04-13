ثبت نام در آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان تا پایان فروردین

حسن سلمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ثبت نام در بیست و یکمین دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان تا پایان فروردین تمدید شد.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه ویرایش اطلاعات، از تاریخ ۲۶ لغایت ۳۱ فروردین ماه انجام می‌شود، بیان کرد: طبق جدول زمان‌بندی، آزمون مرحلة اول (کتبی) در روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه در حوزه‌های آزمون – که متعاقباً اعلام خواهد گردید - برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه این آزمون دارای شرط سنی نبوده و تمامی افراد اعم از ایرانی و غیر ایرانی (اتباع) می‌توانند ثبت نام نمایند، گفت: تنها شرط ثبت نام در آزمون حفظ تخصصی، حفظ حداقل ۱۰ جزء پیوسته قرآن کریم می‌باشد.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: ثبت نام تنها در سه رشته: ۱۰ جزء ، ۲۰ جزء و ۳۰ جزء قرآن کریم است.

سلمانی افزود: با توجه به راه‌اندازی سامانه آزمون‌های حفظ تخصصی به نشانی azmoonhefz.telavat.ir تمامی فرآیندهای آزمون صرفاً از طریق سامانه یاد شده انجام خواهد شد و بنابراین لازم است حافظان محترم در درج اطلاعات خود و بارگذاری مدارک مربوط، نهایت دقت و عنایت لازم را داشته باشند.

وی گفت: حق ثبت‌نام در این دوره برای مرحله اول (کتبی) و نوبت اول آزمون شفاهی ۵۰۰ هزار تومان است.

سلمانی ادامه داد: تاکنون حدود ۱۶۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند.