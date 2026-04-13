به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه دولت در تامین نیازهای ارزی کشور با محدودیت منابع مواجه است، بنابراین در تخصیص ارز ترجیحی دارو نیز این محدودیت ها لحاظ شده است؛ به طوری که در حال حاضر ارز ترجیحی فقط به دارو و مواد اولیهای تعلق میگیرد که قبلاً با ارز ترجیحی به صورت حداقل اسناد ترخیص و مصرف شدهاند.
همچنین داروهای ساخته شده گروه حیاتی و ضروری و مواد مؤثره داروهای بیماران خاص و صعبالعلاج که معادل تولید داخل ندارند؛ مشمول دریافت ارز ترجیحی می شوند.
در همین حال، اکبر عبداللهی اصل مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، گفته است که مواد پیشساز مورد مصرف در تولید مواد مؤثره مربوط به داروهای حیاتی و ضروری که قبلاً مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند، کماکان این نوع ارز را دریافت خواهند کرد.
وی در خصوص موارد حذف شده از فهرست ارز ترجیحی دارو، اظهار داشت: ارز ترجیحی از مواد مؤثره و پیشسازهای مربوط به داروهای بدون نسخه، داروهای غیرمزمن ارزانقیمت و داروهای تحت لیسانس حذف میشود.
