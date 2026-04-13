نهالی برای فردا؛ اجرای پویش سرو ایران در باغ ۱۲۰ هکتاری بهاباد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شکوهی گفت: صبح دوشنبه در اقدامی ماندگار و ارزشمند با همکاری فرمانداری، اداره منابع طبیعی، محیط زیست، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شهرداری بهاباد در باغ ۱۲۰ هکتاری دست‌کاشت شهرداری انجام شد.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ درختکاری افزود: این پویش تنها یک برنامه نمادین نبود؛ بلکه گامی عملی در جهت پاسداشت طبیعت، آموزش نسل آینده و تقویت مشارکت‌های مردمی است. حضور کودکان و نوجوانان در این مراسم، امیدبخش و نشانه‌ای روشن از مسئولیت‌پذیری نسل نو نسبت به محیط زیست است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بهاباد تأکید کرد: درختکاری، سرمایه‌گذاری برای آینده است و ما با تمام توان تلاش می‌کنیم تا این مسیر با همراهی مردم، نهادها و به‌ویژه آموزش نسل کودک و نوجوان ادامه یابد.