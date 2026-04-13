به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه در مراسمی که با حضور مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان، عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام و المسلمین مهدی فوقی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، مهرپرور رئیس شورای هیئات مذهبی و جمعی از هیئات مذهبی در استقبال از موکبداران عراقی برگزار شد، مهمترین دلایل حضور این هیئات در ایران و بهویژه استان اصفهان، «ابراز همدردی» و «همهدفی در مقابله با ظلم» عنوان شد.
موکبداران عراقی در این مراسم با یادآوری حضور مردم ایران در کنار ملت عراق در دوران مقابله با داعش، تأکید کردند: همانگونه که ملت ایران به فرمان رهبران شهید خود به یاری عراق شتافتند و به بیرون راندن داعش کمک کردند، مردم عراق خود را مدیون آن حضور و ایثار میدانند و امروز در روزهای سخت تلاش میکنند دین خود را ادا کنند.
آنان همچنین با اشاره به اشتراکات ملتهای ایران، عراق، یمن و لبنان در ایستادگی مقابل ظلم، این همافزایی را زمینهساز آیندهای روشن برای ملتهای منطقه و جهان دانستند و ابراز امیدواری کردند که چنین همراهی، سایه جنگ و زورگویی را برای همیشه از سر جوامع اسلامی دور کند.
موکبداران عراقی اعلام کردند در کنار برپایی مواکب در استان اصفهان، دیدار با خانواده شهدای جنگ اخیر و آسیبدیدگان حملات اخیر نیز در برنامههای آنان قرار دارد.
طبق اعلام برگزارکنندگان، جمعی از این موکبداران عراقی به نمایندگی از آیتالله سیستانی، با حضور در گلستان شهدای اصفهان، روزانه شش هزار وعده غذای گرم برای مردم در جنگ رمضان طبخ و توزیع میکنند.
