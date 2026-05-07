پیش بینی وضعیت جوی و دریایی هرمزگان روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴٠۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: آسمان استان صاف همراه با غبار محلی و در ساعات بعدازظهر و شب، برروی مناطق دریایی استان افزایش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد.

حمزه نژاد افزود: وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا نیز در سواحل و جزایر محتمل است.

وی گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۰۰ سانتیمتر خواهد رسید که توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد و از دریاروی با شناورهای سبک اجتناب گردد.

حمزه نژاد افزود: این شرایط جوی و افزایش باد برروی دریا به تناوب تا روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب مورد انتظار است.

وی گفت: به لحاظ دمایی در این مدت ضمن ماندگاری هوای گرم نوسان دمایی استان بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.