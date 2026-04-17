پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز جمعه ۲۸ فروردین ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: ساعات بعدازظهر امروز در آسمان استان گذر ابر پیش بینی می‌شود و در مناطق دریایی استان و سواحل و جزایر، تداوم وزش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی (با شدتی کمتر نسبت به روزهای گذشته) سبب تلاطم دریا خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: بیشینه سرعت باد تا نزدیک ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید.

وی گفت: توصیه می‌شود به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، از دریاروی با شناورهای سبک به خصوص در محدوده جزایر خلیج فارس پرهیز شود و تمهیدات لازم در بنادر استان صورت گیرد.