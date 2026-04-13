این روزها شاهد تحقق دکترین تربیت حماسی هستیم

حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید محتوا در شرایط بحرانی برای کودکان و نوجوانان گفت: برخلاف برخی که معتقد هستند نباید فضای جنگ را به کودکان وارد کرد، من از این فضا به عنوان یک فرصت تربیتی استفاده می‌کنم. کودک سه‌ساله من هر ساختمان نیمه‌کاره یا خرابه‌ای را می‌بیند و می‌گوید: «اسرائیل زده، آمریکا زده». سؤال می‌کند که چرا این‌ها این‌قدر بد هستند؟ امروز، اقتدار جمهوری اسلامی ایران و پیروزی رزمندگان ما و همچنین هدفگیری تأسیسات، زیرساخت‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس ما توسط دشمن، نشان از استیصال کامل او دارد.

وی ادامه داد: دشمن دانشگاه شریف، دانشگاه بهشتی و مدارس را هدف قرار داده است. این اقدامات بیانگر درماندگی، سردرگمی و روانی شدن دشمن است که نه راه پس دارد و نه راه پیش. این همان نقطه ضعف دشمن است و ما باید از این فرصت برای انتقال دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و تبیین مفهوم پرچم و هویت ملی به نوجوانان استفاده کنیم.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: به عنوان یک معلم و مربی عرض می‌کنم که در آغوش گرفتن کودکان، کتاب خواندن، قصه گفتن و بازی‌های کودکانه‌ای که از گذشته مرسوم بوده، همان‌طور که در بازی «یک گل دو گل» یا «قائم باشک» می‌بینیم، در نهایت اسرائیل و آمریکا را به زانو درخواهد آورد. مهم این است که زندگی جریان داشته باشد، به آینده امیدوار باشیم و به پیروزی جمهوری اسلامی ایران ایمان داشته باشیم که قطعاً محقق خواهد شد.

وی یادآور شد: این‌ها همه امیدآفرین هستند. پدران و مادران باید بیش از پیش در کنار فرزندان خود باشند. از نظر روانشناختی، تأثیر صد بار در آغوش گرفتن، قصه و کتاب خواندن و بازی کردن بسیار عمیق است. همچنین، انیمه‌ها و پویانمایی‌های تولیدی در این زمینه مؤثر خواهند بود.

علامتی گفت: اگر جای پدر و مادرها بودم، قطعاً دست فرزندم را می‌گرفتم و به میدان می‌بردم. با همه مشغله‌هایی که دارم و گاهی چند روز فرزندم را نمی‌بینم، اما همان یک ساعتی که به خانه می‌روم، او را برمی‌دارم و به یکی از میادین می‌رویم. پرچم را به او نشان می‌دهم و از او می‌خواهم نقاشی ایران را بکشد.

وی افزود: امروز وقتی کودکم پرچم ایران را می‌بیند، می‌گوید: «پیروز شدیم». چگونه می‌توانستم مفهوم پرچم و شرارت رژیم کودک‌کش صهیونیستی را به او منتقل کنم؟ اکنون این شرایط، یک فرصت تربیتی است. ما شاهد تحقق «دکترین تربیت در میدان، تربیت در صحنه و تربیت حماسی» هستیم. همه نهادها مانند مدرسه، دانشگاه و حوزه در جای خود فعال هستند، اما کار تربیتی در میدان نیز اتفاق می‌افتد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: به جای سال‌ها تلاش در محیط‌های بسته، در میدان است که این انتقال به‌خوبی صورت می‌گیرد. برخی از مراکز ما نیز آسیب دیده‌اند. به عنوان مثال، در بیش از ۵۰ مرکز در شهرهایی مانند تبریز، اصفهان، تهران، مشهد، بوشهر و میناب، شیشه‌ها شکسته شده است.

وی یادآور شد: موزه تاریخ واقع در خیابان پیروزی نیز آسیب جدی دیده که من شخصاً از آن بازدید کردم. با همکاری وزارت میراث فرهنگی و کانون پرورش فکری، انشاءالله آن را به حالت اول بازمی‌گردانیم. اما آسیب اصلی، آسیب روانی به کودکان ماست. ساختمان‌ها قابل بازسازی هستند، اما آسیبی که دشمن به روان کودکان وارد می‌کند، مسئله اصلی است. مربیان و مادران ما پای کار هستند تا انشاءالله از این مرحله به سلامت عبور کنیم و این تهدید جنگی را به یک فرصت تربیتی تبدیل کنیم.

علامتی گفت: در آستانه چهلمین سالروز شهادت آن عزیزان و امام شهیدمان مراسمی به یاد کودکان شهید میناب داشتیم. آنجا کودکان جمع شدند تا بگویند راه امام و شهدای میناب ادامه دارد و به دنیا اعلام کنند که این رژیم صهیونیستی-آمریکایی کودکان را به شهادت رسانده است. رژیمی که امروز ادعای بسیاری چیزها را دارد و ابهتی پوشالی دارد، اما در عمل یک رژیم کودک‌کش است که در جنگ اخیر رمضان حدود ۲۱۰ کودک را به شهادت رساند و این جنایت، سندی بر عملکرد آن است. این کودکان همچنین با رهبر عزیز و عالی‌قدر جمهوری اسلامی ایران بیعت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: دیدن کودکانی که به همراه والدین خود با دست‌سازه‌های‌شان و با تمام وجود آمده‌اند، بسیار تأثیرگذار است. هنرمندان حوزه کودک و نوجوان، مجریان، نویسندگان و بازیگران این عرصه، از جمله آقای مجید مجیدی و دیگر عزیزان، در کنار کودکان حاضر شدند. اولین پیام این گردهمایی، پیام وحدت و انسجام است. این کودکان می‌خواهند بگویند که اگر بزرگترهای ما در حال دفاع و جهاد هستند، نسل نو انقلاب اسلامی راه آنان را ادامه خواهد داد. آنان آمده‌ بودند تا به دنیا بگویند اگر دوستان و رفقای ما شهید شدند، ما جای آنان را خواهیم گرفت.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پایان گفت: پیام دیگر این کودکان این است که می‌گویند دست خدا بر سر ماست، خامنه‌ای رهبر ماست. این را من به آنان نگفته‌ام؛ خودشان می‌گویند. کودکی را دیدم که فریاد می‌زد «حیدر حیدر»، «یا صهیون»، «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل». این کودکان شیرپاک خورده و با فرهنگ عاشورایی بزرگ شده‌اند. فطرتاً به دشمن می‌گویند که تا آخرین قطره خون ایستاده خواهند ماند.