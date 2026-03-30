فعالیت‌ کانون پرورش فکری در جنگ رمضان؛ از تولید آلبوم تا ۹ هزار نقاشی

حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیتهای انجامشده این مجموعه در ایام جنگ رمضان از برنامهریزی برای تولید و برگزاری چندین رویداد هنری مرتبط با این ایام خبر داد و گفت: جامعه هنری حوزه کودک و نوجوان هم داغدار این قصه است و هم وظیفه خود میداند که هم ابراز احساسات کند و هم جنایات رژیم کودککش صهیونیستی و آمریکایی را محکوم کند. این شهدای کودک و نوجوان، سند جنایت رژیم کودککش صهیونیستی هستند. مدرسه جای آگاهی است که کودک و نوجوان ما با هزاران امید و آرزو در آن حضور دارد. مدرسه جای موشک و بمب نیست و این نشاندهنده توحش دشمن است.
وی افزود: خوشبختانه هنرمندان در این مدت جنایات دشمن را بهشدت محکوم کردند و امروز هم قسم خوردهاند که به یاد کودکان میناب برنامههایی را اجرایی کنند و تا انتقام خون پاک این عزیزان، ایستادگی کنند. اگر در میدان نبرد، رزمندگان دلیر ما مقتدرانه در حال نابودی دشمن هستند و اگر مردم امروز در کف خیابان ایستادهاند، هنرمندان نیز با هنر خود در برابر دشمن ایستادگی میکنند و راه امام شهید و این کودکان را تا نابودی استکبار و دشمن و خونخواهی این کودکان ادامه میدهند.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پاسخ به پرسشی مبنی بر فعالیتهای اجرایی مجموعه تحت مدیریت خود بیان کرد: برنامههای مختلفی را اجرا میکنیم و تمام آثار ما به صورت رایگان در مجراهای مجازی کانون قابل بهرهبرداری است. در این راستا حدود ۵۰ نمایش با کیفیت تولیدشده در مرکز تولید تئاتر کانون برای ارائه بارگذاری شده است. کتابها و فیلمهای کوتاه نیز به همین صورت هستند.
علامتی تصریح کرد: فیلمهای «باغ کیانوش» و «در آغوش درخت» از جمله محصولات سینمایی هستند که در اختیار صداوسیما برای پخش قرار داده شدهاند. در هنرهای تجسمی نیز بالای ۹ هزار اثر توسط کودکان و نوجوانان به دست ما رسیده است. تولیدات خوبی در زمینهٔ انیمیشن در این عرصه داشتهایم. برای آینده برنامههای مختلفی داریم و به یاد هنرمندان کودک شهید میناب، ۱۸۰ تئاتر ساخته میشود. برگزاری جشنواره فیلم نیز مد نظرمان است که فراخوان آن به زودی منتشر میشود. برای حوزههای مختلف موسیقی نیز برنامههایی در دست داریم.
وی در پایان تأکید کرد: الان همه پای کار هستند و امروز هنرمندان کودک و نوجوان جلوتر از همه پای کارند و با آبروی خود حضور دارند تا برای ایران و مردم کار کنند، برای اینکه راه امام شهید و ایران را با قوت ادامه دهیم.
