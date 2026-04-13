بازدید معاون وزیر نفت از زنجیره سوخت در سه استان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق عظیمیفر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از زنجیره تولید و توزیع سوخت در استانهای اصفهان، فارس و هرمزگان بازدید و از تلاش کارکنان این صنعت در جنگ تحمیلی سوم برای تامین سوخت پایدار قدردانی کرد.
وی در این سفر، از پالایشگاههای اصفهان، شیراز، ستاره خلیج فارس و بندرعباس و همچنین انبارهای نفت و خطوط انتقال فرآورده در استانهای یاد شده بازدید به عمل آورد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، همچنین با حضور در جزیره لاوان، از پالایشگاه این جزیره که در نخستین روز آتشبس مورد حمله دشمن آمریکایی - صهیونی قرار گرفته بود، بازدید کرد و ضمن گفتگو با مدیران و کارکنان، در جریان میزان خسارتهای وارده قرار گرفت.
